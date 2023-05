Las reacciones al fin de 'Sálvame' no paran de llegar, y es que un programa que ha durado 14 años en antena que ha recibido tantos halagos como odios, ha generado la división de la sociedad española en redes sociales, entre los que creen que es injusto y los que piensan que 'ya era hora'. Tampoco los famosos se han cortado a la hora de dar su opinión, y hasta políticos como Gabriel Rufián se han pronunciado sobre ello, pero sin duda los más preocupados son los trabajadores del programa, y en especial sus colaboradores, que aunque se han llevado un mazazo, han intentado tomárselo con el mejor humor posible, como María Patiño.

Risto Mejide, que recientemente sorprendía a todos reconciliándose con su madre tras 4 años sin hablarse con ella, tiraba de ironía al comentar la noticia de forma velada mientras leía un periódico en su programa 'Todo es mentira': "Estoy mirando a ver si seguimos en emisión, pero aquí no aparece nada. Supongo que sí, ¿no?", se preguntaba arrancando las risas de sus compañeros, y es que el cerrojazo a 'Sálvame' le toca más de cerca de lo que muchos puedan pensar, puesto que son compañeros de productora -La Fábrica de la Tele-. Por su parte, María decidía responder al corte del vídeo que ya está dando vueltas por Twitter con más ironía aún: "Ahora que lo pienso, tendré que leer de nuevo el mimo periódico para saber si seguimos en Socialité". Precisamente era María la que se sinceraba sobre lo que más iba a echar de menos de 'Sálvame' tras conocerse la noticia.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora que lo pienso, tendré que leer de nuevo el mimo periódico para saber si seguimos en @socialitet5 🤗 https://t.co/zMvj03VeJ1 — Maria patiño (@maria_patino) May 9, 2023

¿Corre peligro real de cancelación 'Socialité'?

'Socialité', el programa de las mañanas de Telecinco en los fines de semana que presenta María desde 2017 junto a Nuria Marín, parece que no ha sido, aún, objetivo de la nueva directiva de Mediaset. Por lo pronto, lo que sí es seguro es que sólo han decidido eliminar de la parrilla 'Sálvame' y su versión nocturna, el 'Deluxe', que llegarán a su fin el próximo 16 de junio, y ya tiene sustituto de cara a la próxima temporada: en septiembre, será Ana Rosa Quintana quien tome las riendas de las tardes en Telecinco, haciendo frente al 'Y ahora Sonsoles' de Sonsoles Ónega en Antena 3.