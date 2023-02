María Patiño está dispuesta ya a darle la bienvenida a la primavera aunque oficialmente quede más de un mes para que llegue, y no hay mejor manera de hacerlo que con un cambio capilar de cara a la nueva temporada. La colaboradora ha mostrado en su cuenta de Instagram cómo se ha sometido al cambio que tenía tantas ganas de hacerse, y aunque no acostumbra a mostrarse al natural en sus redes sociales, María ha hecho la excepción mostrando su pelo antes del cambio y después.



El cambio de Patiño no ha sido nada radical, y aunque esperábamos que se hiciera un cambio de color como han hecho ya Mónica Naranjo, Anita Matamoros o Pablo Pisa, lo que sí ha querido hacerse es un cambio con extensiones. Podría parecer que María quería ponerse, de repente, una melena XL, que antes sí tenía pero dijo adiós en 2019, pero tampoco: el cambio de look de la presentadora de 'Socialité' pasaba por unas extensiones cortas, tan solo para dar volumen y algo de color a su cabellera.

Las extensiones que ha querido ponerse ella son las de queratina, y son de las mejores: se consiguen con pelo natural, se pone con calor en la raíz de pelo y son la mejor opción para alargar o dar volumen a la melena. Además, no dañan el pelo, son súper discretas (lo que permite hacerse coletas o recogidos sin que se vean) y pueden durar hasta 6 meses. ¿Inconvenientes? Lo recomendable es ir, aproximadamente, al mes o mes y medio a la peluquería para subirlas de nuevo y acomodarlas al nuevo largo del pelo. No se recomienda dejarlas más del tiempo indicado, pues con el paso de las semanas, los pelitos que conforman la extensión se van perdiendo.

María Patiño Instagram

María ha quedado encantada con el resultado, y es que, desde que apostara por el look de pelo castaño con mechas rubias platino, está muy contenta, pues le da un aspecto mucho más jovial... aunque está claro que la edad es un número, pues a sus 50 años ha demostrado que no hay límites para cometer locuras como la de hacerse un piercing en la nariz. Fue hace unos días, durante su viaje a Fuerteventura: allí se encaprichó y, aunque su chico pensó que no sería capaz porque ella es muy aprensiva, finalmente sacó el valor para ponérselo.