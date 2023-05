Tamara Falcó recupera la sonrisa tras encontrar vestido de novia. La marquesa de Griñón está más feliz que una perdiz y así lo demostró este martes 23 de mayo en Ibiza donde acudió a un evento de Porcelanosa. La hija de Isabel Preysler, con su chaquetilla de chef, fue la encargada del show cooking y no disimuló la felicidad que siente tras haber vuelto de Nueva York donde se reunió con el equipo creativo de Carolina Herrera, la firma elegida para su traje nupcial tras la negativa de 'Sophie et Voilà'. "Estoy muy feliz" fueron sus palabras en el aeropuerto antes de poner rumbo a la isla balear para cumplir con sus compromisos profesionales. Tamara Falcó reconoció que estaba encantada con la primera prueba y que, de momento, solo hay un vestido. "Con un traje por ahora, me conformo", comentó.

En Ibiza, Tamara Falcó no quiso hablar de todos los obstáculos que se están encontrando para organizar su boda pero no perdió la sonrisa en todo el evento: tanto a los mandos del show cooking donde demostró sus dotes culinarias como posando para diferentes selfies con los invitados. Pero ahora que el vestido de novia de la marquesa de Griñón va viento en popa y a toda vela, una nueva polémica podría alterar la tranquilidad de la pareja en estas semanas previas a su boda prevista para el 8 de julio en la finca El Rincón. Y es que Íñigo Onieva se acaba de quedar sin uno de sus trabajos.

Gtres

Íñigo Onieva, el novio de Tamara Falcó, se queda sin trabajo a mes y medio de su boda

Íñigo Onieva, que ya tiene traje de novio, habría recibido hace unos días la mala noticia laboral de que perdía su empleo como relaciones públicas de dos conocidos restaurantes de la capital. Era Belén Esteban la que adelantaba la noticia en 'Sálvame' y DIEZ MINUTOS la confirmaba de fuentes cercanas al prometido de Tamara Falcó. Al parecer, los locales estarían haciendo remodelaciones y la empresa ha cambiado de CEO. "El motivo no lo sé. Él estaba de relaciones públicas. Le he visto varias veces y es cierto que ha tenido un comportamiento conmigo y con la gente genial pero no sé qué habrá pasado", decía la de Paracuellos al explicar que el joven se había quedado sin este trabajo.