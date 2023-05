El jaleo que hay montado por la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva acapara todos los titulares. Una de las últimas polémicas sobre el enlace fue la ruptura de la marquesa con las diseñadoras de la firma Sophie et Voilà. Tamara se quedó compuesta y sin vestido pero hizo una visita exprés a Nueva York para reunirse con Carolina Herrera y ya parece que se ha solucionado todo. Este jueves 25 de mayo, su hermana Ana Boyer acudía a un evento de una firma de joyas y daba su punto de visto a los medios sobre el lío que hay montado con el vestido de novia.

"Creo que se creó una situación desagradable para todas las partes. Es un momento que tiene que tener un buen recuerdo y cuando la experiencia deja de ser eso es mejor un cambio", aseguraba ante los medios de comunicación que se encontraban en el photocall del evento. "Como es un momento muy emocionante, siempre la veo guapa.. Estaba en el extranjero y no sé qué comunicación han tenido entre ellas. No os puedo dar ningún detalle del vestido, imagino que quiere que sea sorpresa".y están felices por la futura novia: "Tuvimos la suerte de hacer una videollamada mi madre y yo, estuvimos viéndolo y está guapísima. Es lo que tiene que ser".

La hija menor de Isabel Preysler también ha querido aclarar que su hermana no es ninguna "diva", como muchos la catalogan: "En absoluto me parece que sea así, es muy espontánea y natural. Siempre la he visto muy educada, no creo que haya tenido un mal gesto. Eso me molesta, no es verdad. En las pruebas que he estado no lo ha habido", sentencia.