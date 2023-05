Belén Esteban lanza un 'zasca' a Kiko Matamoros p0r su próxima boda con Marta López Álamo. Los colaboradores coincidieron en 'Sálvame' el pasado 29 de mayo y protagonizaron uno de sus míticos enfrentamientos, algunos convertidos en los momentos más polémicos del programa que llega a su final este 23 de junio. Durante la tarde, la de Paracuellos fue vista echándose crema en una de sus rodillas y, tan sincera como siempre, explicó que había sufrido una nueva caída. "Me habéis visto echándome crema y es que me caí el otro día y me hice una costra muy grande" confesó y explicó por qué su herida había empeorado: había participado en el desfile del Cristo de la Salud en Paracuellos del Jarama de rodillas para cumplir una promesa. "El año pasado no pude ir y no pude cumplir la promesa. Las mujeres y los hombres que quieren entrar de rodillas entramos. Yo ayer tengo una promesa muy grande y no me ha fallado nunca y yo estaba ahí le pedí al Cristo de la Salud pero no se me había curado la costra y lo tengo un poquito mal", desveló.

Belén Esteban confiesa su devoción por el Cristo de la Salud en 'Sálvame'

Belén Esteban, que hace unos días reveló que tenía un nuevo proyecto en televisión, también quiso mandar un beso a su pueblo, Paracuellos del Jarama, que está en fiestas y cuando, hablaba de su devoción por el Cristo de la Salud y su promesa, Kiko Matamoros hizo un comentario que no le gustó nada.



Telecinco

Mientras Belén Esteban contaba en 'Sálvame' la promesa que tiene con el Cristo de la Salud se pudo oír cómo Kiko Matamoros comentaba que el Cristo "le tenía manía" y que no la quería mucho si había dejado que se volviera a caer tras la fractura de tibia y peroné que sufrió hace un año. "¿Me dejas hablar que es una cosa seria? Que eras ateo y te has hecho cristiano para casarte. Yo soy cristiana así que me dejas hablar" le dijo a su compañero dejándole sin respuesta. Y es que el colaborador se casa este viernes 2 de junio por la Iglesia por expreso deseo de su chica cuando, como le ha recordado la de Paracuello, él siempre se había confesado ateo.