Pilar Rubio ha revelado cómo se lleva realmente con su cuñada, Lorena Gómez. Desde que la cantante comenzó a salir con René Ramos, hermano y representante del futbolista Sergio Ramos, mucho se ha hablado de la poca afinidad entre ellas. Unos rumores infundados por la buena relación que mantiene la presentadora con la exmujer de René, la modelo y empresaria Vania Millán, que está embarazada de su primer hijo. Ambas siguen siendo amigas y es habitual verlas juntas cuando Pilar, que reside en París con su familia desde que su marido fichó por el Paris Saint-Germain F. C, viaja a Madrid. Sin embargo, en su última estancia en la capital, Pilar y Sergio sí se vieron con Lorena.

La ganadora de la quinta edición de 'Operación Triunfo' -concurso que vuelve presentador por Chenoa- es la protagonista del musical WAH, un espectáculo del mundo al más puro estilo Las Vegas y Broadway, con todas las canciones de tu vida interpretadas con un nuevo estilo. Y el matrimonio, aprovechando su visita a Madrid, no perdió la oportunidad de acudir al espectáculo. Quedaron encantados, tal y como ha mostrado la presentadora en sus redes sociales. Pilar comentaba: "Una noche mágica" en un post en su feed de Instagram y en sus Stories publicaba un vídeo en el que aparece su cuñada en plena actuación. Además de etiquetarla, añade a las imágenes un emoji con forma de corazón rojo, dejando clara su buena relación.

La cantante ha agradecido el gesto de su cuñada comentando la publicación: "Me encantó teneros allí", escribió Lorena seguido de varios emojis con forma de corazón. Fue una noche muy especial porque entre el público también se encontraba René, su pareja y padre de su hijo.

Pero en su post, Pilar Rubio no solo zanja los rumores de mala relación con Lorena Gómez, también calla las especulaciones sobre la crisis de su matrimonio. La presentadora y su marido disfrutaron también de Street Food Market, donde se pueden degustar cocina de los 5 continentes, antes de comenzar el espectáculo. Momento en el que Pilar publicó una foto posando con Sergio y Sergio un stories en que besa a su mujer. "Siempre está el rumor de que estamos así. Supongo que hay que hablar de algo. Una cosa que me ha dado la madurez es que solo me tomo en serio las cosas importantes. Solo mi marido y yo sabemos lo que pasa en mi casa", nos confiesa con total tranquilidad", nos dijo hace unas semanas.