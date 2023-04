La modelo Vania Millán y su marido, el doctor Julián Bayón, están deseando verle la carita a su bebé desde que anunciaron que ella estaba embarazada pero, mientras tanto, lo único que pueden hacer es esperar a la fecha en la que salga de cuentas. Una fecha que mantenían en secreto hasta hace sólo unas horas, cuando la Miss España 2002 decidió desvelarlo a la Prensa que acudía a cubrir el estreno del nuevo espectáculo del humorista e imitador Carlos Latre, 'One Man Show'. Encantada con la invitación, Vania, que acudió sola en esta ocasión, charló animadamente con los reporteros, que quisieron conocer de primera mano los detalles de cómo va su embarazo.

La top española no tuvo problema en revelar que sale de cuentas en septiembre, un mes que está deseando que llegue: "Lo espero con mucha gana", dijo sin ocultar su felicidad. "Gracias a Dios estoy teniendo un embarazo muy suave, sin síntomas, con energía y he podido mantener mi rutina y trabajar en la clínica Bayón. La verdad es que muy bien", apuntó, antes de añadir: "Hasta el día de hoy, mi vida se ha mantenido con normalidad". Para mamás y papás primerizos, quizá les interese nuestra lista de 800 nombres de niña bonitos y poco comunes o la de 812 nombres originales de niño.

El proceso de Vania y Julián para poder tener un hijo no ha sido sencillo, y es que, a pesar de que llevan juntos varios años y de que contaron que querían ser papás en 2020, finalmente decidieron aplazarlo a después de celebrar su boda (algo que hicieron el 4 de junio de 2022), pero ha tenido que ser con ayuda de la fecundación 'in vitro' como la ex cuñada de Pilar Rubio y Sergio Ramos ha conseguido poder quedarse embarazada y tener, así, su primer bebé, con el que cumplirá su sueño de ser madre.