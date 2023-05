Si buscas quedarte embarazada es muy útil calcular cuáles son tus días fértiles. Algunas mujeres son capaces de saber cuándo están ovulando porque notan cambios y molestias en su cuerpo: por ejemplo, mayor sensibilidad en los senos, aumento del deseo sexual o flujo mucho más abundante y pegajoso, con una apariencia y con textura similar a la de una clara de huevo. Sin embargo, muchas veces no es sencillo detectar de esta manera cuándo se está ovulando y conocer así los días más fértiles.



Planificar la fertilidad

Hoy en día cada vez es más habitual que se retrase la maternidad y eso conlleva que haya más riesgo de conseguir un embarazo con dificultad o de que no se logre el embarazo cuando se intente buscar. Por eso, conocer que existe la opción de congelar óvulos es muy importante. "Sería ideal que todas las mujeres en edad de procrear y que no tienen intención de ser madres en el momento actual, al menos conozcan que existe esta posibilidad de congelar los óvulos. Esta congelación permitirá que, si los óvulos se utilizan en el futuro, las posibilidades de embarazo sean las mismas que en el momento de congelarlos y no en el momento en el que la mujer quiere conseguir el embarazo", aclara el Dr. Manuel Muñoz, director de IVI Alicante.

También recordamos la importancia de comenzar a tomar ácido fólico si se está planeando un embarazo, ya que es esencial para reducir el riesgo de defectos de nacimiento del cerebro y la espina dorsal en el bebé.

Calcular los días fértiles

Si se está intentando el embarazo, conocer los días más fértiles de la mujer es fundamental para saber qué días del mes son los más favorables para tener relaciones sexuales y tener mayor posibilidades de éxito para lograr quedar embarazada. Hay que tener en cuenta que las mujeres pueden tener ciclos regulares o ciclos irregulares.

Tal y como se explica en la American Society for Reproductive Medicine en su informe Edad y fertilidad “durante los primeros años de la adolescencia, las niñas suelen tener una ovulación irregular, la cual produce ciclos menstruales irregulares, pero a los 16 años deberían haber establecido una ovulación regular, la cual da como resultado períodos regulares. Los ciclos de una mujer seguirán siendo regulares, de 26 a 35 días, hasta principios de sus treinta o fines de sus cuarenta, cuando podrá notar que sus ciclos se acortan. A medida que pasa el tiempo, comenzará a perder ovulaciones, lo cual dará como resultado la pérdida de períodos”.

Si los ciclos de la mujer son regulares, es más sencillo ir anotando qué día empieza la menstruación e ir siguiendo esta práctica durante varios meses consecutivos para, de esta manera, comprobar que el ciclo siempre suele desarrollarse del mismo modo. Si al revisar los últimos cuatro períodos la menstruación siempre viene entre 27, 28 o 30 días de diferencia, aunque un período pueda ser de 28 y otro de 30, por ejemplo, pero siempre más o menos igual, entonces el ciclo es regular. Si los ciclos son irregulares, también es fundamental anotar el día de inicio de la menstruación y recurrir al ginecólogo para, en primer lugar determinar las causas de que los ciclos sean irregulares y, en segundo lugar, para poder calcular los días fértiles.

En general, la mujer es fértil los días anteriores y posteriores a la ovulación, que es cuando uno de los ovarios libera un óvulo maduro (ovocito). Ese proceso ocurre sobre el día 14 del ciclo menstrual, si la mujer tiene la regla cada 28 días.

Para calcular los días fértiles, la forma de hacerlo es tener en cuenta, como decimos, que normalmente pasan 14 días desde el día de ovulación, que son los días fértiles, hasta el siguiente período menstrual. Por lo tanto, si se restan 14 días al número total de días del ciclo, se puede obtener el día aproximado en el que se ovula, comenzando a contar desde el primer día de la menstruación o regla. Es decir, para calcular tus días fértiles solo debes contar 14 días desde el primer día de tu regla. Un ejemplo: Si la regla viene un día 4:

4+14=18. Es probable que el día 18 de ese mes ovules. Hay que tener en cuenta que el ovocito sobrevive unas 48 horas y los espermatozoides hasta 72 horas, por lo tanto, la mujer puede quedarse embarazada desde 4 o 5 días antes de la ovulación hasta dos días después.

Hay otra forma también para calcular los días fértiles: el primer día fértil se calcula restando 18 días a los días de duración del ciclo más corto y el último día fértil se halla restando 11 días a los días de duración del ciclo más largo.

La fertilidad disminuye con la edad

Es importante entender que la fertilidad disminuye con la edad de las mujeres porque se va produciendo una reducción de la cantidad de óvulos que quedan en los ovarios.

A partir de los 22 años y hasta los 30 es la época de mayor fertilidad femenina. La calidad de los óvulos disminuye con el paso del tiempo y esta es una de las razones por las que las tasas más altas de infertilidad se dan pasados los 35 años.

Según los expertos, la fertilidad disminuye gradualmente a partir de los 30 años, sobre todo después de los 35 años.

Sin embargo, en el caso de los hombres, la calidad de los espermatozoides se deteriora a medida que el hombre envejece, pero esto no se suele convertir en un verdadero problema hasta después de los 60 años.

Calculadoras de ovulación

Actualmente se pueden encontrar muchas calculadoras de ovulación, tanto gratuitas como de pago, en diferentes formatos: webs donde introducir los datos y calcularlo, apps para instalar en el móvil y llevar el registro de todo el ciclo menstrual, etc.

Algunas de las más populares son Clue, Flo Calendario Menstrual o My Days.

Test de ovulación

Los test de ovulación son dispositivos fiables que miden la presencia de la hormona luteinizante (LH) en la orina, lo que da una idea clara de cuál puede ser el momento idóneo para tener relaciones y buscar el embarazo. La hormona LH aumentará y dará un pico justo antes de la ovulación teniendo más opciones de quedar embarazada justo antes de la liberación del óvulo. Existen diferentes modelos en el mercado y algunos de ellos también incluyen test de embarazo. Puedes descubrir todo sobre estos test en nuestro artículo "Test de ovulación: cómo funcionan y cuál es el mejor".