Laura Matamoros y su accidente por patosa Laura Matamoros Instagram La hija de Kiko Matamoros no gana para disgustos, y el último lo ha sufrido en sus propias carnes cuando se disponía hace unos días a echar una foto a la comida, como buena influencer que es. El problema vino cuando, al ir a echar el pie y colocarse, pisó mal y acabó dándose el golpe del año. Al principio no parecía nada, pero ha acabado con este gran morado en la rodilla. Duele sólo de verlo...

Marta López Álamo acude a terapia Marta López Álamo Instagram La novia de Kiko Matamoros no ha escondido nunca que está súper contenta con sus sesiones de terapia. El psicólogo le está ayudando a superar sus inseguridades, y a no recaer también en los problemas de alimentación que sufrió en su adolescencia, pero ahora también se le suma el bajó que tiene por la ausencia de Kiko, que está en Honduras. "Normalicemos ir a terapia", ha dicho en sus redes sociales.

Violeta Mangriñán y su bonito mensaje a Fabio Violeta Mangriñán Instagram A pesar de que parece que Violeta está la mar de contenta en Ibiza por trabajo, su mente está a miles de kilómetro de la isla pitiusa, y es que mientras ella 'disfruta' de un viaje de trabajo junto a Netflix, su chico, Fabio Colloricchio, está en Argentina acudiendo al entierro de su abuela Antonia. "Allá donde tú vayas, nuestros corazones van contigo. TE AMO", le ha dedicado junto a la puesta de sol.

Carme Chaparro supera un complejo físico View this post on Instagram A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) La periodista y presentadora ha confesado en su cuenta de Instagram que superó un complejo nada menos que a los 38 años: sus labios, grandes y carnosos, por los que otras matarían, siempre le han creado una gran inseguridad, y por eso no quiso pintárselos hasta casi la cuarentena. Ahora, a sus 49 años, parece que, pro fin, lo ha superado: "No sé [...] si la edad te quita las tonterías o te hace fijarte más en ellas", ha escrito.

Carlos Sobera amplía la familia View this post on Instagram A post shared by Carlos Sobera (@carlossobera) Nunca es tarde para ampliar la familia, pero en el caso del presentador Carlos Sobera, a sus 61 años, parece que ya no aspira a tener más hijos. Sin embargo, mascotas caben en casa las que hagan falta. Martina se llama la nueva adición de la familia. ¡Qué monada!

Sara Sálamo se apunta al color de pelo que será el favorito de las morenas View this post on Instagram A post shared by Maria Roberts | HAIR ARTIST (@mariaroberts25) Con el cambio de estación llegan los cambios de look, y Sara Sálamo ha decidido terminar abril y estrenar mayo con un nuevo pelo: ha transformado su castaño, algo apagado y con el color desvanecido, por un precioso tono caramelo con reflejos. Su estilista ha sido la encargada de compartirlo en las redes sociales. ¡Está guapísima!

El bonito sueño de Santiago Segura View this post on Instagram A post shared by Santiago Segura (@ssantiagosegura) Puede parece que Santiago Segura es un hombre de humor ácido que no deja entrever sus sentimientos, pero en las redes sociales, por escrito, es otra historia: así de tierno se ha puesto a recordar su infancia con una foto suya de cuando era pequeño, junto a una perrita. Desde luego, parece que el actor que encarna a Torrente también tiene un corazoncito melancólico.

Maluma ¡está en oferta de 2x1! View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) Pensábamos que, cuando Maluma se echara pareja, las demás ya no tendríamos oportunidad alguna, pero ahora resulta que hay dos Malumas: el real y el de la figura de cera, con la que el cantante colombiano ha cumplido un sueño y, además, ha hecho historia en su país: según ha comentado, es la primera vez que el museo de cera Madame Tussauds lleva una figura a Sudamérica. Siempre tiene que haber alguien que consiga algo primero, y en esto Maluma se puede apuntar un tanto. ¡Son clavados!

