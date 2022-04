Un embarazo, por lo general, debería estar lejos de nervios y sobresaltos, y si hace unas semanas Violeta estaba preocupada por un problema en plena gestación, ahora las malas noticias se suceden, porque su chico, Fabio Colloricchio, ha sufrido una dolorosa pérdida de la que va a tardar en reponerse: su abuela Antonia ha fallecido. Ha sido la propia Violeta la que nos ha tenido a todos en vilo: este fin de semana, la joven influncer contaba que Fabio se tenía que ir de urgencia a Argentina para despedirse de su abuela, a donde tenía previsto llegar este martes, pero finalmente no ha llegado a tiempo.

Según añadió Violeta en sus historias de Instagram, estaba muy preocupada, y es que ambos tienen muy buena relación con sus respectivas familias políticas: "Rezo porque se ponga bien, que se recupere o que al menos Fab pueda decirle a la cara por última vez que la quiere. Estas cosas me ponen muy mal. Los abuelos deberían ser eternos", escribía con una imagen suya entre lágrimas. Horas más tarde, ya sólo podían llorar el fallecimiento de la mujer.

Violeta Mangriñán Instagram

"Infinitas gracias por vuestros mensajes de apoyo a Fab y por vuestras oraciones por su abuelita Antonia. Su nonna no resistió más, un ángel subió al cielo y nos cuidará y guiará desde allí", explicaba la exsuperviviente, de nuevo muy afectada. "Estoy segura de que una parte de ella habitará en Gala y la protegerá siempre. Me hubiese gustado que conociese a su primera bisnieta, igual que mi iaia, pero no ha podido ser".

El propio Fabio también ha querido utilizar sus redes sociales para despedirse de su abuela con una foto de su infancia y un tierno mensaje: "Es una lástima que no vayas a poder conocer a Galita, pero sé que estarás siempre aquí con nosotros. Te amo, nonna. Por fin te vas a reencontrar con el tío. Gracias por haber cuidado tanto de todos. Eres un ejemplo de vida", le ha dedicado. ¡Ánimo, Fabio!

Fabio Colloricchio Instagram

