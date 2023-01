Nadie dijo que la maternidad fuera algo fácil, y es que, aunque tiene momentos muy bonitos y divertidos, hay otros que no lo son tanto, y los sustos también forman parte de esa aventura que es 'ser madre'. Si no que se lo digan a Pilar Rubio, que acaba de desvelar en sus redes sociales el susto que se llevó hace unas semanas cuando su tercer hijo, Alejandro, tuvo un accidente que le llevó al hospital. El pequeño ha estado 3 semanas con su bracito derecho escayolado, y aunque la presentadora no había dicho nada entonces, ahora que le han quitado la escayola es cuando ha aprovechado para contarlo.



Al parecer, son las "consecuencias de ser el terremoto de la casa", ha escrito Pilar en una publicación de Instagram en la que aparece con su pequeño, con una colorida escayola, que estaban a punto de quitarle: "Después de tres semanas con escayola, por fin la vamos a quitar. ¿Qué ha pasado? Claro, que uno se pone a saltar de la cama al sofá, del sofá a la silla... y se cae, y pasan estas cosas", ha revelado la presentadora antes de advertirle: "¿A que ya no lo vas a hacer más?", le ha preguntado. "No", ha respondido su hijo, de 4 años (cumplirá 5 en marzo), con una sonrisa pícara. A ver si mantiene la promesa...

El post de Pilar no ha sido lo único que hemos visto entre las redes de nuestros famosos: la que parece que ha llegado cargada de buenas noticias es otra recién estrenada madre, Paris Hilton, que tras tener a su bebé ha anunciado que su nuevo proyecto sale a la luz; la cantante Raquel del Rosario ha dedicado una felicitación de lo más romántica a su chico, mientras Dulceida se ha 'metido a monja' y Kiko Hernández ha mostrado cómo entrena para mantener ese nuevo tipazo que luce.

