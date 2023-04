Desde que se supiera la noticia de la nueva 'maternidad' de Ana Obregón al tener a su nieta por gestación subrogada, no ha habido día en el que la actriz no haya sido noticia. Se ha hablado de que podría darle un hermanito a Ana Sandra, de la tensión de Ana Obregón con Alessandro Lequio por este tema y hasta de sus salidas por Miami, donde se encuentras tras el nacimiento de la pequeña mientras arregla todo el papeleo para poder volver a España con todas las seguridades. Muchos han sido los famosos que han dado su opinión, algunos más cordiales y otros más efusivos, sobre la cuestión de la maternidad subrogada de Ana, y aunque a ella le da igual tanto si la apoyan como si no porque lo principal para Ana es que es feliz de nuevo, le ha salido un 'nuevo amor' entre sus viejos conocidos: el de Enrique del Pozo.

El actor suma ya años de amistad con Ana tras coincidir en muchos programas y galas, especialmente en TVE, y no ha dudado en compartir varias imágenes en Instagram, donde le ha confesado todo su amor lo mucho que la quiere y las ganas que tiene de que vuelva, pero sobre todo lo contento que está de verla a ella feliz: "Ana amada", empieza escribiendo, "qué felicidad verte tan feliz. Sabes que te quiero mucho. Besos para ti y para ambas todo mi amor. Espero teneros a las dos pronto entre mis brazos. Eres feliz, y para los que te queremos mucho es el mejor regalo", le ha dedicado.

Seguramente Ana agradezca estas bonitas palabras, pero ésta no ha sido la única novedad que hemos visto entre las redes sociales de nuestros famosos, que se han mostrado muy activos en Instagram este 12 de abril: Lorena Gómez ha sacado una foto de su infancia por su cumpleaños; Jota Peleteiro ha compartido una romántica imagen junto a su nueva novia; Cristina Pedroche ha paseado su tripa de embarazada por Miami, y todo ello mientras Carme Chaparro está de celebración: estrena su nueva novela.

