La pandemia nos obligó a retrasar muchos planes, entre ellos las bodas, que ahora se están sucediendo unas a otras. Así lo vimos hace unos días con la ceremonia de boda entre Isabelle Junot y Álvaro Falcó, o la boda civil de Gustavo González y María Pasqual, e incluso hay muchas parejas que ya están haciendo planes para pasar por el altar este año, como Sonia Ferrer, quien ya sabe cómo será su vestido de novia. Y es que la eliminación de las restricciones ha impulsado que todos los planes vuelvan a la normalidad.

Después de haber protagonizado el regreso a las calles de la Semana Santa y viviendo todos los preparativos para la llegada de la Feria de Abril tras dos años de pandemia, Sevilla ha viviendo este sábado la primera boda de la alta sociedad sin ningún tipo de restricciones. Borja Corsini, hermano de la condesa de Osorno, ha dado el 'sí quiero' a María Roiz de la Parra en la Iglesia del Buen Suceso.

Toda la familia Corsini al completo se ha dado cita en este evento en el que, si algún invitado ha destacado, esa ha sido la hermana del novio, Belén, que acudía junto a su marido, Carlos Fitz-James Stuart, ha apostado por un vestido rojo con una clara inspiración en el estilo flamenco debido a los volantes en los hombros, la entallada cintura y los pequeños volantes de su falda. Todo ello apostado por unas sandalias de hilo en tonos dorados.

Por su parte, Mónica Lacalle, madrina de la boda, apostaba por un look en azul de dos piezas compuesto por blusa y falda de tubo con volantes firmado por Navascues, con unos zapatos de tacón en azul. Todo complementado por una peineta y mantilla.

Otro de los looks que ha cautivado a todos los asistentes ha sido el de Mónica Corsini, quien, con un dulce look en morado con estilo fantasía con un vestido en tono fucsia estilo blusa abotonado hasta los bajos y con mangas tendentes a farol, ajustado con un cinturón en tonos beige.

Estilos muy diferentes pero arraigados en el contexto elegido para llevar a cabo esta boda, una Sevilla sin restricciones en la que las mascarillas brillaron, al fin, por su ausencia.

