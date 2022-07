ARIES Pasionales, atrevidos y emotivos (del 21 de marzo al 20 de abril) DM Durante los primeros meses de este año tendrás falta de comunicación con tu pareja. Esto os puede llevar a vivir una fuerte crisis, pero a finales de año volverá la armonía. Miguel Ángel Silvestre (06/04/82); Natalia Sánchez (27/03/90) y David Bustamante (25/03/82) comparten este signo aunque hay otros muchos famosos españoles que son Aries. SALUD: El dulce es tu tentación, deberás frenarte mucho. Tu estado de ánimo será bastante bueno durante todo el año. Contagiarás tu positivismo a la gente que te rodea. Debes seguir haciendo la tabla de ejercicios que te propusiste y para el verano estarás genial. AMOR: Vuestra relación parece que es buena, pero sólo de cara a la galería. La falta de comunicación irá aumentando a lo largo del año y las continuas peleas serán una constante. Tendrás que poner de tu parte para que la relación continúe. Te vas a sentir mucho mejor con tu familia política, con la que tenías una guerra abierta. DINERO: Este año, sobre todo en primavera, vas a tener varias ofertas encima de la mesa que harán que tu carrera prospere. Económicamente no vas a tener ningún tipo de problemas para darte los caprichos que quieras. Para que tu economía vaya bien, te aconsejo que pongas en un bote de cristal unas cuantas monedas con un palillo y lo metas en el congelador.

¿Qué le deparan los astros a Alejandra Rubio (24 de marzo de 2000)? Instagram Alejandra Rubio triunfa en el amor aunque se acaba de quedar sin trabajo, al menos de momento, por la cancelación temporal de 'Viva la vida'. Donde si tiene suerte la hija de Terelu Campos es en el amor porque su relación con su novio Carlos Agüero va viento en popa a toda vela.

TAURO Razonables, enérgicos y enamoradizos (Del 21 de abril al 20 de mayo) DM La estabilidad en el terreno sentimental y jugar bien tus cartas en el terreno económico te auguran un buen porvenir. En temas de salud, la primavera lo curará todo. Rocío Carrasco (29/04/77), David Beckham (02/05/75) y Ana de Armas (30/04/88) son Tauro aunque hay otros famosos españoles que también comparten este signo. SALUD: Los nervios te van a jugar una mala pasada a finales de año, lo que hará que pierdas los papeles. Además, podrías tener pequeños problemas intestinales que precisarán de una intervención médica. No te preocupes porque para la primavera se habrá arreglado todo. AMOR: Las cartas me indican que vas a lograr una buena estabilidad en el amor. El Seis de Espadas revela que no te ha resultado nada fácil, pero por fin lo vas a conseguir. También puedo ver que habrá un embarazo deseado en tu familia. Enhorabuena, porque esta criatura va a llenar tu hogar de felicidad. DINERO: En los últimos meses has podido ahorrar algo de dinero y en el primer trimestre vas a poder invertir en un negocio al que llevas tiempo dándole vueltas en tu cabeza. Tienes que elegir muy bien a tus socios para evitar sorpresas desagradables. El amuleto de la suerte para los Tauro es una bolsita con arroz y laurel, la tienes que poner en la mesilla.

¿Qué le deparan los astros a Antonio David Flores (24 de abril de 1975)? Enrique Cidoncha / productora La tranquilidad parece haber llegado a la vida de Antonio David Flores tras su separación de Olga Moreno. Y es que, a los nacidos bajo el signo de Tauro, el amor le sonríe y el ex colaborador lo ha encontrado gracias a Marta Riesco.

GÉMINIS Enamoradizos, responsables y familiares (Del 21 de mayo al 21 de junio) DM Las ganas de encontrar a su media naranja será algo obsesivo para este signo. Su buen hacer profesional servirá para que todo lo que toque en este terreno se convierta en oro. David Bisbal (05/06/79), Alaska (13/06/63) y Mario Casas (12/06/86) son Géminis pero no son los únicos famosos españoles de este signo. SALUD: Tienes que tener mucho cuidado con los deportes como el esquí este invierno, ya que puedes tener un percance y hasta fracturarte algún hueso. Llevas tiempo haciendo ejercicios de meditación, que ayudan a que tu salud mental esté en buena forma. No los abandones. Un cambio de imagen va a rondar por tu cabeza, espera al verano y no te equivocarás.



AMOR: Detestas la soledad, por eso enlazas una relación con otra. Tus ansias por encontrar a tu media naranja no te permiten conocer bien a la otra persona. A finales de primavera llegará alguien importante, pero debes tomarlo con calma. La conexión con tu familia es muy alta y vas a querer estar con ellos cuando te sientas triste.



DINERO: Debes tener cuidado porque algún compañero de trabajo te la puede jugar. Al final tu valía profesional se va a ver reconocida. Si piensas en cambiarte de casa, todo irá bien. Para primavera podrías verte viviendo en el hogar con el que siempre has soñado.

¿Qué le deparan los astros a Lara Álvarez (29 de mayo de 1986)? Productora La presentadora, que triunfa de nuevo con 'Supervivientes', como buena Géminis no tiene suerte en el amor pero puede que, a final de año, las flechas de Cupido hagan diana en su corazón. En el terreno profesional, le van a ofrecer un programa para presentar ella sola, algo que lleva tiempo deseando.

CÁNCER Carácter duro, nostálgico y brillante (Del 22 de junio al 22 de julio) DM Tras unos primeros meses tranquilos, a mediados de año llegarán los problemas, pero al final los resolverás con brillantez. Para finales de 2021 tendrás cambios en el terreno laboral. Elsa Pataky (18/07/76), Pau Gasol (06/07/80) y Tania Llasera (21/07/79) son algunos de los famosos españoles que son de horóscopo Cáncer. SALUD: Te encanta comer y te saltas a la torera cualquier dieta que empiezas. Te recomiendo que te pongas en manos de un especialista para llevar una dieta a rajatabla. Para la primavera, ya verás cómo se ven los resultados y en verano serás la envidia de tus amigos. AMOR: Este año vas a dar un paso más en tu relación: boda o ampliar la familia. Lo marcan los astros. Pero también va a haber un problema debido a una herencia con la que no estás de acuerdo, tanto que podrás llegar a los tribunales para reclamar lo que es tuyo. Si en ocasiones necesitas compañía, igual tener una mascota llena ese hueco. DINERO: vas a recuperar tu economía. Eso sí, hay que prestar atención a todo lo que se firme, para evitar desagradables sorpresas. En tu trabajo, a finales de año puede haber despidos, sí, pero también ascensos. Habrá cambios importantes, tómalos con calma.

¿Qué le deparan los astros a Jordi Cruz (29 de junio de 1978)? Gema Checa / HEARST Este año podrían sonar campanas de boda con Rebecca Lima. El cocinero, alma de 'MasterChef', quiere dar un paso más con su novia, con la que aprovecha cada momento que tiene libre para estar con ella. Trabajo no le va a faltar y podría tener en mente un nuevo negocio.



LEO Románticos, luchadores y cabezotas (Del 23 de julio al 23 de agosto) DM El proceso de la Luna va a hacer que este año no sea lo que tú esperabas: habrá cambios en el trabajo y muchas tormentas en el terreno sentimental. Ben Affleck (15/08/72), Isabel Pantoja (02/08/56) y Jorge Javier Vázquez (25/07/70) son Leo al igual que otros famosos españoles. SALUD: No te cuidas lo que deberías. Te crees que con dar un paseíllo diario ya tienes todo resuelto, y no es así. Deberías ponerte una tabla de ejercicios y cuidar más tu alimentación. Para el verano vas a tener problemas con las muelas. AMOR: Te has empeñado en dar carpetazo a una relación que te hacía feliz y comenzar otra que desde el principio es tormentosa. Vas a tener muchos disgustos en el terreno sentimental. Deberías pasar una temporada a solas porque por mucho que te creas que puedes soportar todo, no es así. Con un familiar vas a tener una fuerte discusión que durará meses, casi hasta final de año. DINERO: Deberías revisar tu hipoteca, porque vas a tener problemas. El negocio familiar no pasa por un buen momento y hay que hacer una reestructuración. Esto puede que haga que te plantees cambiar de trabajo. Piénsatelo muy bien porque igual sales perdiendo con el cambio.

¿Qué le deparan los astros a Paula Echevarría (7 de agosto de 1977)? Gtres La actriz vive un excelente momento personal y profesional que se alargará estos meses. Feliz al lado de Miguel Torres y con sus hijos Daniella y Miki, a quien bautizó en junio de 2022, se le acumulan los proyectos y es la nueva jurado de 'Got Talent'.

VIRGO Solitarios, imaginativos y tercos (Del 24 de agosto al 23 de septiembre) DM La lluvia de estrellas de agosto va a cargar a este signo de energía y buenas vibraciones. En el amor, puedes encontrarte con alguien muy definitivo... Soraya Arnelas (13/09/82), Feliciano López (20/09/81) y Terelu Campos (31/08/65) son algunos de los famosos españoles Virgo. SALUD: Te vas a proponer dejar de fumar, pero ya sabes que no va a funcionar sin ayuda. Debes cuidarte mucho más y eliminar de tu menú todas esas comidas que no te sientan bien y te hacen engordar. Sigue haciendo ejercicio como hasta ahora, que eso sí te funciona. AMOR: A Virgo le gusta picar en cada flor y no tiene prisa por encontrar a su media naranja. Este año, hacia la primavera, va a ser distinto: te llegará el amor de forma inesperada. Respecto a tus amistades, no debes opinar sobre las relaciones de tus íntimos, si no quieres que tu amiga te haga la cruz y no quiera saber nada más de ti. DINERO: Siempre has creído que estabas muy a gusto en tu trabajo y que tus jefes veían con buenos ojos tus resultados. Pero, a mediados de año, todo esto va a cambiar. Puede que haya un amago de despido, que seguramente no llegue a realizarse. Pero no estaría de más que fueras buscando otro empleo, igual ganas en salario y compañeros.

¿Qué le deparan los astros a Jesús Vázquez (9 de septiembre de 1965)? DM Jesús y su marido, Roberto Cortés, componen una de esas parejas gays de famosos que presumen de amor. Hace unos días, celebraron 21 años de amor. El presentador, como todos los Virgo, podría recibir una buena noticia laboral.

LIBRA Diplomáticos, idealistas y sociables (Del 24 de septiembre al 23 de octubre) DM Disfruta del amor como una adolescente y no te obsesiones con el trabajo. Toca pensar más en ti y vivir a tope todo el año. Te sobrarán romances. Paco León (04/10/74), Rocío Flores (13/10/96), Hugh Jackman (12/10/68) han nacido bajo este signo aunque hay muchos más famosos españoles de horóscopo Libra. SALUD: Tendrás buena salud, pero debes dejar de lado los problemas familiares que tú no puedes solucionar, porque te alteran mucho los nervios. Céntrate más en ti. Sigue controlando tu alimentación y no dejes de hacer ejercicio porque te beneficiará más de lo que piensas. AMOR: La primavera será una de las estaciones más especiales, ya que irás viendo que, poco a poco, se van cumpliendo tus sueños. La relación será inmejorable y no sería de extrañar que comenzaras a hacer planes de boda. Los solteros deben saber que Venus estará de su parte, así que no tendrán ningún problema para volver a enamorarse y sentirse más irresistibles que nunca. DINERO: Por mucho que te obsesiones con el trabajo, tus jefes no te lo agradecerán. Baja un poco el listón. Ahorra para encarar la larga cuesta de enero y febrero. Si no tienes empleo, pon todo tu empeño porque sólo así encontrarás lo que deseas. De cara al verano, tendrás varias oportunidades. Prepárate para cualquier cosa.

¿Qué le deparan los astros a Blanca Suárez (21 de octubre de 1988)? Guerlain Enamorada del actor Javier Rey, nunca ha sido de relaciones duraderas como demuestran sus novios, aunque se entrega desde el primer momento... Podría vivir una nueva ruptura y recibir una oferta para trabajar en el extranjero.

ESCORPIO Minuciosos, constantes y astutos (Del 24 de octubre al 22 de noviembre) DM Por fin alcanzarás la estabilidad que tanto buscabas para ser feliz. Aunque tu prioridad es el trabajo, tendrás oportunidades para disfrutar de tus amigos y familiares. Cristina Pedroche (30/10/88), David De Gea (07/11/90) y Belén Esteban (09/11/73) son Escorpio pero hay más famosos españoles nacidos bajo este signo. SALUD: La falta de ejercicio te puede llevar a un punto límite este invierno: debes moverte y beber más agua. Trata de controlar malas posturas para evitar dolor de riñones. Los nervios serán tu punto débil durante la primavera. Sería bueno que tomaras las cosas con más tranquilidad para que no te venza la ansiedad. AMOR: La relación con tu pareja se afianzará durante el invierno, hasta el punto de que hablaréis de comprar una casa más grande para aumentar la familia. Si estás libre, no pensarás en comprometerte con nadie, pero desearás vivir nuevas experiencias y conocer gente diversa. DINERO: El trabajo será tu gran prioridad en los meses primaverales, sobre todo si eres tu propio jefe. Tu economía es perfecta, incluso pensarás en cambiar de domicilio. También podrás darte un capricho, como un viaje a algún país exótico y lejano. En verano se avecinan cambios importantes. No será tranquilo...

¿Qué le deparan los astros a Dani Rovira (1 de noviembre de 1980)? Productora Para el actor malagueño la salud es muy importante tras superar un cáncer y va a continuar sano como un roble. Los proyectos profesionales no le van a faltar.

SAGITARIO Honrados, inquietos y joviales (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre) DM No te eches atrás ante los inconvenientes porque sabes cómo superarlos. Tu estado de ánimo será variable, pero lograrás el éxito en el trabajo. Enrique Ponce (08/12/71), Lydia Lozano (12/12/60) y Antonio Orozco (23/11/72) son Sagitario al igual que otros famosos españoles nacidos bajo este signo del zodiaco. SALUD: Para perder los kilos que has ganado, no te quedará más remedio que retomar los buenos hábitos alimentarios y apuntarte a un gimnasio. Durante el verano te desbordará el estrés a causa de los conflictos familiares, por lo que sería conveniente que te tomaras la vida de una manera más sosegada. AMOR: Tu relación de pareja irá sobre ruedas durante los primeros meses del año, aunque deberás desterrar ese odioso sentimiento de celos que, de vez en cuando, te ataca. Los comienzos de la primavera no serán todo lo positivos que esperas en lo que al amor se refiere: la relación con tu pareja será tensa y con falta de comunicación. DINERO: Tu gran oportunidad profesional se presentará con el cambio de año; te lloverán ofertas, a cual más apetecible, y alcanzarás el éxito en todo lo que emprendas. De cara a la primavera, no bajes la guardia, algún compañero ansía arrebatarte el puesto y hará lo que sea para conseguirlo.

¿Qué le pasará a Miley Cyrus (23 de noviembre de 1992) según su signo Steve Granitz Los nacidos bajo este signo viven una época tranquila pero seguro que Miley pronto se anima con un nuevo trabajo musical y sorprende en lo sentimental.

CAPRICORNIO Familiares, ordenados y luchadores (Del 22 de diciembre al 20 de enero) DM Utiliza tus virtudes y aprovecha para realizar lo que desees, por muy complicado que sea.

Manuel Carrasco (15/01/81), Marta López (14/01/74) y Ricky Martin (24/12/71) se suman a otros famosos españoles que son Capricornio. SALUD: El invierno podría traerte problemas de garganta, así que procura evitar los cambios bruscos de temperatura y las bebidas frías. Superarás cualquier problema a partir de marzo gracias a tus inacabables energías. Los meses de verano notarás que tu salud está mejor que nunca. AMOR: Maravillosa complicidad con tu pareja en los meses invernales, no faltarán momentos de pasión y romanticismo. Los nervios serán tu peor enemigo en primavera, la relación se verá complicada por factores externos y deberás demostrar una gran madurez para salvar los obstáculos. DINERO: Por muchas barreras que te encuentres en el trabajo, sabrás perfectamente qué hacer en todo instante. Actúa con convicción y tus jefes sabrán agradecerte la entrega. Si tienes alguna oposición pendiente, podrás conseguir lo que te propongas, sólo es cuestión de prepararte a conciencia. Tu economía será muy positiva y tiende a mejorar en los meses de invierno.



¿Qué le depara el futuro a Fran Rivera (3 de enero de 1974)? No parece que los astros auguren una reconciliación entre el torero y su hermano Kiko Rivera aunque no todo será malo para el diestro. Parece que su matrimonio con Lourdes Montes va cada día mejor y están muy unidos.

ACUARIO Tímidos, sensibles y exuberantes (Del 21 de enero al 18 de febrero) DM Los cambios llegarán a t futuro laboral y sentimental. Eso sí, tu familia te apoyará en todas tus decisiones. Gonzalo Miró (13/02/81), Bibiana Fernández (13/02/54) y Kiko Rivera (09/02/84) son algunos de los famosos españoles Acuario. SALUD: Tu punto débil serán las lumbares, por lo que en invierno te interesa abrigarte bien esa zona y no coger cosas muy pesadas ni hacer esfuerzos que puedan pasarte factura. La primavera será para ti como un renacer, ya que cualquier problema de salud se resolverá sin mayor complicación, lo que te hará volver a recuperar tu vitalidad. AMOR: Los primeros meses del año serán una de las mejores épocas para ti, buscarás estar con tu familia y disfrutar con ellos, te sentirás feliz y a gusto a su lado. Con tu pareja, la relación será perfecta y no faltarán muchos planes de futuro. Si no tienes, durante la primavera anhelarás salir a todas horas y compartir momentos de diversión con tus amigos. DINERO: A comienzos de año habrás de tomar una decisión importante para tu futuro laboral, ya que te harán una propuesta que implicará un cambio de domicilio, incluso de país. Si no tienes empleo, a final de invierno comenzarás a recibir alguna buena oferta.

¿Qué le deparan los astros a Sara Carbonero (3 de febrero de 1984)? Gtres La periodista ha vuelto a encontrar el amor de la mano de Nacho Taboada y vivirá un buen verano al lado de sus niños, familia y amigos. Un nuevo proyecto profesional podría estar llamando a sus puertas.

PISCIS Románticos, pasionales y enamoradizos (Del 19 de febrero al 20 de marzo) DM Recuerda que sólo de ti depende que los sueños se conviertan en realidad. Si te lo propones, obtendrás lo que quieras en tu profesión. Gloria Camila Ortega (21/02/96), Bruce willis (19/03/55) y Malú (15/03/82) son Piscis igual que otros famosos españoles que tienen este horóscopo. SALUD: Si sientes molestias en los huesos, acude al especialista antes de que el asunto se agrave. Podrás tener dolores estomacales y problemas con el colon si no cuidas tu alimentación. Con la primavera te encontrarás bien y no pararás un instante, no te prives del contacto con la naturaleza y sal a andar o montar en bicicleta, le vendrá muy bien a tus piernas y a tu corazón. AMOR: La relación con tu pareja será inmejorable, pero no discutáis por tonterías o acabaréis enfadados de verdad. Los solteros vivirán muchos romances sin importancia pero muy divertidos. En verano serán la envidia de sus amigos... DINERO: A partir de enero lucharás con uñas y dientes por alcanzar ese puesto de responsabilidad que ha quedado vacante en tu empresa. No figuras en la lista de favoritos, pero si sabes jugar tus cartas vencerás. Tu economía será perfecta, incluso puede que tengas ingresos extra como consecuencia de una herencia o por los juegos de azar.

¿Qué le depara el futuro a Justin Bieber (1 de marzo de 1994)? Agencia El cantante y su mujer, la modelo Hailey Baldwin podrían estrenarse como padres. En lo profesional, podríamos volver a disfrutar de su música sobre un escenario.

