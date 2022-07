Shakira sigue envuelta en la polémica judicial. La cantante colombiana está acusada de seis delitos contra la Hacienda Pública por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones, una situación que podría llevarle a la cárcel. Y es que, a pesar de que la Fiscalía le ofreció un acuerdo en el que solicitaba la pena mínima de prisión o el pago de una multa, ella lo ha rechazado. Ahora, tras rechazar la propuesta, la cantante irá a juicio contra el Ministerio Fiscal, el cual ha presentado un escrito planteando 8 años y dos meses de prisión y 23 millones de multa por los presuntos delitos de fraude a Hacienda Pública.

En concreto, se le acusa de simular residir fuera de España para evitar pagar los impuestos correspondientes, así habría podido evadir el pago del IRPF y el impuesto de Patrimonio durante entre 2012 y 2014. Por ahora, la cantante ha devuelto los 14,5 millones y 3 millones de intereses que le exigía la Agencia Tributaria, aunque sigue encausada tras una querella de la Fiscalía de Barcelona.

Getty Images

Shakira ha defendido en todo momento su inocencia en esta cuestión manteniendo que su forma de actuación ha sido siempre intachable. "No existe ninguna deuda con la hacienda española, pues procedió al pago de las cantidades tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar", ha comentado el equipo de la cantante. Y lo hizo en 2018, cuando empezó su batalla judicial que parece que está lejos de terminar puesto que aún no hay fecha para el juicio.

Además, la colombiana se tendrá que enfrentar a las acusaciones de la Fiscalía y la de la Abogacía del Estado -que representa los intereses de la Agencia Tributaria– sobre los impuestos nacionales (IRPF) y la de la Generalitat para aclarar el posible fraude en los impuestos regionales, es decir, Patrimonio.

