Shakira reaparece tras el anuncio de su ex, Gerard Piqué. El futbolista, de 35 años, comunicó que este sábado 5 de noviembre será su último partido en el Camp Nou con el Barça, su equipo de toda la vida, y que se retira del fútbol de manera profesional tras haber disputado 615 partidos con el equipo azulgrana. El deportista compartió un emotivo vídeo en sus redes sociales donde desvelaba su decisión pero sin dar más detalles. La retirada de Piqué se produce en un año complicado para él porque se encuentra en plena proceso de separación de la cantante colombiana, madre de sus dos hijos.

Horas después del anuncio de la retirada del fútbol de Gerard Piqué, hemos visto las primeras imágenes de Shakira. La colombiana, que mantuvo una historia de amor con el futbolista de 12 años, abandonaba su casa de Barcelona acompañada por su hermano Tonino como podrás ver en el vídeo de la parte superior. La cantante está centrada en la promoción de su nueva canción 'Monotonía' y en la salud de su padre, que está ingresado en el hospital donde recibió la visita de Piqué. ¡Dale al play y descubre las imágenes de Shakira!

Gtres

El anuncio de Gerard Piqué, que continúa con su relación con Clara Chía, podría facilitar que la ex pareja llegara a un acuerdo sobre su separación y la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha. Los abogados de ambos están trabajando en un acuerdo y el deportista y la cantante tienen una cosa clara: no irán a juicio. Al parecer, el mayor punto de controversia está en la custodia de los niños ya que, al no estar casados, no tienen casi bienes en común. Mientras que Shakira preferiría instalarse en Miami, Piqué prefiere seguir residiendo en Barcelona y ambos se muestran dispuestos a seguir con sus vidas junto a sus hijos. Aunque no parece fácil, ambos abogan por llegar a un acuerdo rápido, algo que no parece sencillo ya que ambos tienen muy claras sus posturas y no parecen dispuestos a dar su brazo a torcer.