Tini Stoessel ya conoce perfectamente Madrid, una ciudad que adora desde que la descubrió durante su relación con Pepe Barroso Jr, con el que rompió definitivamente en 2019. Ahora ha vuelto a la capital, pero con su nuevo amor: el futbolista argentino Rodrigo de Paul, actualmente jugador del Atlético de Madrid. La pareja ha disfrutado de unos días de descanso en su país, después de que él se alzara con la Copa del Mundo en el Mundial de Catar junto a la selección argentina, pero ahora toca reincorporarse a los entrenamientos del conjunto rojiblanco.

Rodrigo, que tiene dos hijos pequeños de 3 y 1 año, empezó a coquetear con la cantante a finales de 2021, pero hasta abril de 2022 no oficializaron su amor. Al argentino no le importa gritarlo a los cuatro vientos en su Instagram. "Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa", señaló cargado de romanticismo.

¿Se vendrá Tini a vivir a Madrid? Por lo pronto, los dos viven a caballo entre Argentina y Madrid y se ven cuando sus agendas se lo permiten, aunque seguro que ya han tenido la conversación, después de alrededor de un año saliendo, sobre si irse a vivir juntos. De momento no hay noticias de ello, y es que parece que lo de ser una pareja a distancia les está funcionando, aunque si lo suyo sigue tan viento en popa, quizá tengan que plantearse muchas cosas: o bien ella deja a su familia y se viene a España por amor, o bien él deja el conjunto rojiblanco cuando se le acabe el contrato en 2026.

Rodrigo, de momento, sigue de en una nube de celebración, y es que no todos los días uno puede decir que ha ganado la Copa del Mundo de fútbol. ¡Felicidades!

De actor a cantante, y de cantante a futbolista

Tini y el cantante Sebastián Yatra estuvieron juntos un año, desde que ella rompió con el actor Pepe Barroso Jr -en 2019- hasta mayo de 2020. Su complicidad era total e incluso hicieron canciones juntos ('Quiero volver' u 'Oye'). Ahora dicen que Yatra tiene una relación especial con Aitana, mientras Tini se ha enamorado del centrocampista argentino.