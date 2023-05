Los hongos también pueden afectar a los bebés. Estos parásitos viven en lugares húmedos y cálidos y pueden infectar la piel y las mucosas del niño si éstas se encuentran irritadas por cualquier roce. Estas infecciones preocupan a los padres al igual que si el bebé padece conjuntivitis o cómo actuar cuando tu hijo tiene fiebre. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre los hongos: qué son, por qué aparecen y cómo tratarlas.

Infecciones por hongos más frecuentes

"La mayoría de los gérmenes que conviven con nosotros son incapaces de producir problemas. Algunos incluso nos ayudan. Pero los hay que pueden estar ahí y no dar problema hasta que se dan las condiciones adecuadas. La Cándida Albicans es uno de esos hongos. Habitualmente está en nuestra boca, la garganta, el intestino y algunas zonas de la piel especialmente húmedas. Y mientras forma pequeñas colonias no da problemas. Pero cuando las condiciones le permiten crecer más sí que puede darlos", explica el pediatra Jesús Garrido en su blog "Mi pediatra online".



La infección por hongos más frecuente es la candidiasis y está provocada por el hongo 'Cándida albicans'. Es habitual que aparezca en la boca, y recibe el nombre de muguet, o en los genitales. Este hongo se encuentra en la cavidad oral y el aparato digestivo y se reproduce fácilmente en recién nacidos debido a la inmadurez de su sistema digestivo. El muguet es más frecuente en recién nacidos y bebés hasta seis meses aunque puede aparecer en cualquier etapa de la niñez. Se manifiesta con manchas blancas sobreelevadas alrededor del labio, parecidas a las manchas de leche, pero que, al limpiarlas, no desaparecen. Si las observas, acude al pediatra porque debes iniciar un tratamiento. Normalmente, se recetan antimicóticos, en gel o pomada, para aplicar en la zona afectada y también debes extremar la higiene. Si el bebé está molesto durante estos días, prueba a calmarle con un chupete, sino sabes cuál aquí tienes los chupetes más originales para tu bebé.

Pero la candidiasis no es la única infección por hongos que puede afectar a tu bebé. El pie de atleta es muy frecuente y aparece en los pies: estos se muestran enrojecidos y calientes y, entre los dedos, la piel está descamada, duele y puede segregar algo de líquido. Los antimicóticos serán la mejor solución y debes vigilar que no se rasque porque las lesiones se podrían extender a los dedos de las manos. La tiña también es una infección por hongos que puede aparecer en los pies, más frecuente en verano en playas y piscinas, y en la cabeza, más habitual en zonas rurales porque suele ser por contacto con animales o el intercambio de artículos de pelo. Recuerda que el pelo del bebé no es igual al de los adultos, aquí descubrirás todo lo que debes saber sobre el pelo de tu bebé.

Para prevenir las infecciones por hongos en bebés debes mantener bien seca su piel, poniendo especial atención en los pliegues como los que se forman en las ingles o entre los dedos. Los pequeños deben evitar ir descalzos en zonas húmedas como las piscinas y usar calzado de goma para acceder a vestuarios y duchas. Además, es importante que los animales domésticos sigan un buen control veterinario. La primera señal de una infección por hongos en la piel puede ser la aparición de rojeces o granitos por ciertas zonas, no obstante no todas estas erupciones significan que hay una infección fúngica. Para poder diagnosticarlo de una manera eficaz y no ponernos más nerviosos de lo necesario lo mejor es saber el por qué mi bebé tiene granitos en la cara y el cuerpo.

Si tu bebé tiene hongos, nos ocupamos, pero no nos preocupamos y, ante su aparición, acude al pediatra para que te recomiende el mejor tratamiento para tratarlos. Estas infecciones no suelen revestir gravedad y, con el tratamiento adecuado, desaparecen en cuestión de días. La aparición de hongos en nuestro bebé es como cualquier otra enfermedad o infección leve, no hay que preocuparse en exceso. Al igual que hemos aprendido cómo limpiarle los mocos y las flemas para que no esté tan incómodo durante un período de catarro, también hay que aprender cómo tratar las posibles infecciones por hongos y otros organismos que puedan afectar a la piel.