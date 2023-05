Si estás a punto de ser mamá por primera vez, seguro que ya tienes preparada la maleta con las cosas que tienes que llevar al hospital si te pones de parto, sino nosotros te contamos qué llevar en la maleta para el hospital antes del parto; también habrás elegido el nombre de tu retoño (si aún estáis indecisos aquí van los 812 nombres para niño más originales y poco comunes; y si es niña toma nota de los 190 nombres de niña que están de moda); también tendrás la cabeza a punto de estallar con los consejos de tu suegra, tu madre y tus amigas. Que si compra esto, que si compra lo otro, que si no te puede faltar esto otro... Cosas que tú dices "¿Pero de verdad voy a necesitarlo todo? Voy a tener que alquilar un trastero sólo para guardar tantas cosas". Y tienes toda la razón del mundo. Seguramente no te habrás quedado corta comprando bodies pero tu bebé no necesita zapatos, ni almohadas ni andadores durante sus primeras semanas de vida.

Los básicos que necesita el recién nacido

Preguntando a las mamás de la redacción, hemos hecho un ranking de imprescindibles que sí o sí necesitas si estás a punto de ser mamá: un cochecito completo, un esterilizador, un sacaleches, una cuna de viaje y una cámara de vigilancia son algunos de ellos. Básicos que no solo te durarán las primeras semanas de vida de tu bebé, algunos los usarás durante años y otros podrás reciclarlos para otros usos.

Hay que tener en cuenta que de estos productos básicos, algunas mamás pensarán que son más necesarios que otros. Lo cierto es que son útiles, prácticos y facilitan el día a día desde la llegada a casa con el recién nacido. Te puede ser de gran ayuda echar un vistazo a nuestro artículo "¿Primer bebé? Los productos que necesitas para el recién nacido". Cuando nos disponemos a comprar las cosas necesarias para el bebé es fácil perderse, por eso, es buena idea hacer una selección de los imprescindibles y clasificarlos: empezar, por ejemplo, con básicos de ropa para bebés, biberones, chupetes, productos de higiene, etc. Después de los imprescindibles, pasar a los que sean prácticos sin ser de primera necesidad y dejar los caprichos para el último momento.



Con la llegada de un bebé a la familia, los gastos se multiplican (que si pañales, ropa, productos de farmacia...), por eso es buena recomendación comprar estos imprescindibles en rebajas o promociones.