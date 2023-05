En los últimos días, se está hablando mucho sobre el hipnoparto, sobre todo, a raíz de unas declaraciones de Cristina Pedroche en las que explicaba que es la técnica por la que va a apostar para dar a luz a su hija. A continuación, explicamos de la mano de la matrona Paula Camarós, qué es el hipnoparto, sus beneficios y todo lo que hay que saber sobre esta práctica, tema que aborda junto a otros muchos en su libro "El poder de crear vida. Todo sobre el embarazo, el parto y el posparto, para estar contigo desde el primer día" (Ed. Planeta).

Qué es el hipnoparto y sus beneficios

Cuando se escucha la palabra hipnoparto es fácil caer en el error de pensar en chamanes, en hipnosis o brujería, pero nada más lejos de la realidad. El hipnoparto tiene una base científica y está avalado por profesionales: "El objetivo del hipnoparto no es evitar el dolor. Sentir dolor en el parto es normal porque es un proceso intenso, pero no es lo mismo un dolor bueno, que te acerca a tu bebé, que un sufrimiento, porque el sufrimiento sí tiene una connotación negativa. Para poder dar a luz una mujer necesita dos cosas: estar en calma y sentirse segura. El objetivo del hipnoparto, como decía, no es evitar el dolor, es entender ese dolor, entender que es un dolor bueno, que nos acerca a nuestro bebé y entender qué ocurre en cada etapa del parto. No hay hippismo, ni chamanería ni hipnosis, es ciencia absoluta, es entender cómo trabaja nuestro cuerpo en cada etapa en la que estamos", explica la matrona, consultora de lactancia certificada y fundadora de Baby Suite, Paula Camarós, más conocida como Baby Suite en redes sociales.

El ciclo miedo-tensión-dolor fue descrito por el popular obstetra británico Dick-Read, quien explicaba cómo el miedo y la anticipación del dolor del parto provocan tensiones musculares y psíquicas que tienen la función de proteger a la madre preparándola para la situación que imagina, pero eso producirá una vivencia más dolorosa y podría bloquear el proceso fisiológico. Sin embargo, tal y como explica Camarós "si entendemos todo esto, todo el proceso del parto, evitaremos bloquear el proceso fisiológico. Con el hipnoparto se consiguen herramientas muy poderosas para entender y sobrellevar cada fase. Esas herramientas son anclajes atencionales, anclajes emocionales, audios para crear calma, para crear ese espacio de paz y de refugio. Al final es una herramienta muy poderosa que se puede hacer con la pareja, porque la pareja es ese refugio y esa calma que se necesita cuando llega el momento esperado. Si, además, la matrona tiene formación en hipnoparto, es la combinación perfecta".

Son muchas las mujeres que, a raíz de las declaraciones de Cristina Pedroche, han mostrado interés por esta técnica o procedimiento, pero antes de dejarse llevar por modas o por la popularidad del momento es necesario informarse, saber cómo reconocer si estás de parto y los síntomas que lo anuncian y tener todos los datos sobre esta técnica del hipnoparto: "Hay que informarse, el hipnoparto no va a traer nada negativo, solo aporta aspectos positivos, pero si luego la mujer lo estudia, descubre, hace un curso y ve que no es para ella, no pasa nada, pero no va a aportar nada negativo", apunta la experta.

Tipos de partos para los que es práctico el hipnoparto

"El hipnoparto no es solo para mujeres que quieren un parto vaginal natural, el hipnoparto aplica a cualquier tipo de parto, ya sea una cesárea programada o una cesárea de urgencia, por ejemplo, ya que el objetivo es llegar al momento del parto en calma, tranquila y segura de que eres capaz de hacerlo. Es una herramienta maravillosa en un proceso de replanteamiento personal en el que la mujer va a modificar todo aquello que le han contado, todos esos miedos que nos han ido transmitiendo a lo largo de los años y para desarrollar esa confianza en el cuerpo y en la mente para llegar al momento del parto muy preparadas", argumenta Camarós.

Qué es necesario para recurrir al hipnoparto

En primer lugar y más importante de todo, es recurrir a profesionales y expertos. Parece que cuando una técnica se pone de moda, con hacer cualquier "cursito" vale, pero no es así: "En nuestro centro Baby Suite, el hipnoparto lo impartimos matronas y psicólogas perinatales, ya que esto es una ciencia que hay que entender y saber ofrecer con garantías. Una vez que la mujer se ha informado y ha hecho su curso de hipnoparto, que puede ser presencial u online, debe practicar en casa meditaciones, visualizaciones y audios que ofrecemos, porque es importante que la mujer aprenda a llegar a ese lugar en el que se siente en calma y relajada".

Recomendaciones para las mujeres que opten por el hipnoparto

Cuando celebridades o personas famosas hablan sobre algo, inmediatamente se pone "de moda" o gana popularidad. Esto mismo está sucediendo con el hipnoparto por el "efecto Pedroche". Sin embargo, hay que tener claro que el hipnoparto no es una moda, es un procedimiento con base y evidencia científica que hay que abordar con rigor y seriedad y, para ello, es fundamental la información, al igual que informarse de otras técnicas o procedimientos que pueden aplicarse en los partos, como la walking epidural o epidural ambulante: "la información es empoderamiento, porque la mujer informada puede decidir de forma consciente y tomar decisiones. Yo siempre les digo a las mujeres que no necesitan una preparación al parto, porque la mejor preparación ya la tienen, está dentro de ellas, saben cómo hacerlo, pero al final, con el paso de los años, en la era de la sobreinformación en la que todo el mundo opina, todo el mundo habla y todos los medios se hacen eco, es también importante discernir qué realmente es y qué no es, buscar en fuentes que siempre publiquen basándose en la evidencia científica, con fuentes referenciadas, como hacemos en las redes sociales de nuestro centro, como hago en mi libro o en mi canal de YouTube, y acudir a profesionales que inspiren confianza y que se sepa que actúan basándose en la evidencia y no en modas que se sacan de la chistera", esgrime la matrona, que hace especial hincapié en la formación y experiencia de los profesionales que imparten estos cursos o formaciones de hipnoparto: "Deben ser profesionales competentes y no se debe confiar en alguien que se ha hecho un simple curso de hipnoparto, pero no tiene otra formación especializada detrás, a mí no me inspiraría confianza, sin embargo, hipnoparto ofrecido por una psicóloga perinatal o matrona, ya es otra cosa. Es importante que las mujeres sepan de dónde viene la información y qué formación tiene el profesional que la ofrece", concluye Camarós.