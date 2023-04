View this post on Instagram

Estos son los ganadores de la categoría La elección de los miembros, que han sido elegidas por los miembros de la Asociación. Por orden son las siguientes:

-Elección de los miembros/Mejor en general: 'Waking Up At Sunrise' ("Despertarse al amanecer"), de Paula Beltrao - Paula Beltrao, Brasil.



-Elección de los miembros/Mejor en Detalles de nacimiento-'Waking Up At Sunrise' ("Despertarse al amanecer"), de Paula Beltrao - Paula Beltrao, Brasil.

-Elección de los miembros/Mejor en Trabajo de parto-'I Call Down My Power' ("Invoco mi poder"), de Nicole Hamic - Nicole Hamic, Estados Unidos.



-Elección de los miembros/Mejor en Parto- 'First Touch' ("Primer contacto"), de Settia Tin - Hello Baby, Holanda.



-Elección de los miembros/Mejor en posparto-'The Lovers After', ("Los amantes después"), de Natalie Broders - Portland Birth Photographer + Videographer, Estados Unidos.



-Elección de los miembros/Mejor en Dificultades y pérdidas-'Noahs Ark' ("El arca de Noé"), de Ebony Allen -Ankins of Ebony Allen Ankins Birth Photography.