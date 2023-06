Cada verano, o cada dos, nos enfrentamos al mismo reto: encontrar un bikini o bañador que nos guste, nos quede bien y no sea muy caro. Si eso no lleva nuestro tiempo, y no siempre lo conseguimos, cuando estamos embarazadas la cosa se complica, aún más. Cuando te das cuenta de que tus bañadores habituales ya no te quedan bien y que necesitas una nueva opción que se ajuste a tu incipiente barriguita, te pones manos a la obra, pero te topas con la primera piedra: ¿Te ha pasado alguna vez que has ido a comprarte un traje de fiesta y si te lo compras de color te cuesta 100 € y el mismo modelo pero en blanco te lo venden por 500 € -porque lo puedes usar como vestido de novia-? Pues en el mundo bañadores para embarazadas pasa algo parecido, el precio sube bastante de un modelo básico a uno para premamás. La segunda piedra llega a la hora de escoger un estampado que te guste. Y la tercera: el diseño.

Todas las que hemos pasado por eso, estar embarazadas en verano, sabemos que encontrar el bañador perfecto, no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Prueba de ello son estos dos conjuntos premamá por menos de 30 euros cada uno que hemos encontrado en , para que puedas disfrutar del verano sin renunciar a la moda y la comodidad.

Son prendas con tejidos de calidad que se adaptan a tu cuerpo en constante cambio durante el embarazo. Con cortes favorecedores y estampados de moda, como flores tropicales o lunares. La comodidad es fundamental por eso están confeccionados con materiales elásticos y suaves, que se ajustan a tus curvas sin apretar ni causar molestias.

Ambos conjuntos se pueden comprar online y por separado para que los combines como mejor te guste. Por si tienes dudas, en la tienda online de C&A encontrarás una guía de tallas detallada para que encuentres el ajuste perfecto.

Es fundamental encontrar prendas que te hagan sentir cómoda y segura en cada etapa de nuestra vida y eso incluye los meses de embarazo. ¡La moda y la comodidad se unen en estos conjuntos!

Estampado tropical

Top de bikini de material liso y elástico con estampado tropical, con relleno extraíble, tirantes de largo ajustable y parte de atrás para anudar. Está elaborado con LYCRA® XTRA LIFE™ , diez veces más resistente al cloro que el elastano convencional, no se ve afectada por los ácidos grasos no saturados, como los que se encuentran en protectores solares o el sudor, el bañador permanece más tiempo como nuevo y conserva su forma mucho tiempo

C&A Top de bikini con relleno c-and-a.com 15,99 € Comprar

Braguita de bikini con estampado tropical y frunces a los lados. Al igual que el top, está elaborada con LYCRA® XTRA LIFE™.

C&A Braguita de bikini prf.hn 12,99 € Comprar

Tankini de lunares

Parte de arriba de tankini premamá de material elástico con estampado, sin aros y con relleno extraíble. Banda elástica bajo el pecho en el interior.

C&A Tankini premamá con relleno c-and-a.com 19,99 € Comprar

Braguita de bikini premamá de material liso y elástico con vuelta ancha en la cintura y estampado de lunares.

C&A Braguita de bikini premamá prf.hn 9,99 € Comprar