Para aguantar mejor los entuertos, cuando te sobrevengan contén la respiración y abrázate con fuerza a un almohadón. Si este remedio no te sirve, pregunta a tu médico si puedes tomar algún calmante que no interfiera o provoque problemas en la lactancia. Y no te extrañes si se agudizan mientras amamantas a tu hijo: ocurre porque la succión de los pezones produce un efecto reflejo en el útero, que hace que se contraiga con más rapidez. Ten paciencia: esta molestia no dura más de tres o cuatro días y tiene el aspecto positivo de que te ayuda a recuperar la línea más rápidamente.