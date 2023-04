Las muñecas reborn más originales y realistas

Jugar a las muñecas es una costumbre muy arraigada y popular entre niños y niñas y no es raro que los peques pidan y quieran muñecos bebés para cuidarles, darles de comer y jugar con ellos. Los muñecos y muñecas han ido evolucionando con los años, hasta el punto de que, actualmente, algunos parecen bebés de verdad.

Entre los mejores juguetes para regalar a niñas y acertar y también entre los juguetes para regalar a niños (porque jugar a las muñecas no es solo cosa de niñas y hay que apostar por juguetes que no discriminan) están los muñecos y muñecas. Los bebés de juguete son grandes reclamos para muchos niños y niñas que disfrutan cambiándoles de ropa, dándoles de comer, bañándoles y cuidando de ellos. Muchos de estos muñecos incluyen numerosos complementos como chupetes, biberones, varias mudas de ropa, algunos pueden llorar, comer o decir algunas palabras. En esta nueva línea de juguetes destacan los muñecos de bebés y niños pequeños que son cada vez más realistas, tanto que parecen bebés de verdad, este es el caso de las muñecas personalizadas o muñecas reborn, que han experimentado un auge y gran popularidad en los últimos años...¡ojo! No solo entre niños y niñas, también se han hecho muy populares entre adultos.



Qué son las muñecas reborn y para qué se usan

Las muñecas reborn, muñecas personalizadas o bebés reborn son muñecos hiperrealistas que parecen bebés de verdad. Suelen estar hechos de silicona o vinilo y en muchos de ellos están tan bien imitados hasta los pliegues de la piel que impactan, pero, generalmente, no emiten sonidos y no se mueven por sí mismos.



Se les suelen dar los mismos cuidados que a un bebé de verdad: se les cambia de ropa, se les mece, se les lava, se les peina...Son asombrosos y, en muchos casos, también hay que decirlo, algo inquietantes. Se han convertido en un auténtico capricho para coleccionistas, por ejemplo.

Las muñecas reborn o bebés reborn son juguetes ideales para regalar a niños de 3 a 4 años o para regalar a niños de 5 a 7 años, por ejemplo, pero son mucho más que juguetes, por eso, además de que los peques puedan usarlos como otros muñecos para recrear el juego simbólico de jugar a cuidar a bebés, también son, en muchos casos, obras de arte y pueden ser utilizados por adultos incluso con algunos fines terapéuticos, como puede ser afrontar un duelo por la pérdida de un hijo o como terapia para personas con Alzheimer, pero estos usos también han generado mucha controversia y siempre deben ser bajo la prescripción y seguimiento de un médico y como medida temporal.



Juego simbólico: beneficios de jugar a las muñecas

Como hemos dicho antes, jugar con muñecos y bebés de juguete potencia el juego simbólico, que es cuando los niños emplean su capacidad mental para recrear un escenario y llevar a cabo representaciones de la vida cotidiana. El juego simbólico tiene importantes beneficios, entre los que destacan desarrollar la imaginación y la creatividad, perfeccionar su lenguaje, mejorar su desarrollo mental y sensorial, potenciar su capacidad de observar el entorno que les rodea, aumentar su autoestima y ayudarles a manejar mejor la frustración.

A continuación, ofrecemos una selección de las muñecas reborn más originales y realistas.