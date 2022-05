Es clave detectar a los niños superdotados lo antes posible. Un 2% de la población mundial tiene un Cociente Intelectual superior a 130; es decir, es superdotado, y un 10% tiene un CI de entre 120 y 130, lo que lo define con altas capacidades. Su mente brillante suele producirles problemas, en especial a los superdotados durante su infancia. De ellos hablamos con la psicóloga Carmen Sanz Chacón, directora de “El mundo del superdotado” y superdotada.



¿Cómo detectar a un niño superdotado?

Aprenden a leer muy pronto y tienen gran facilidad con los números, les gusta estar con mayores, son despistados, aprenden rápido y tienen buena memoria, son muy exigentes con ellos mismos y con los demás, tienden a cuestionar la autoridad, son imaginativos y preguntan mucho.

Baja autoestima y fracaso escolar en superdotados

Tal como nos explica la doctora, al ser diferentes, normalmente hay rechazo de otros niños. Unos reaccionan pasivamente y se encierran y otros con agresividad. Además, son hiperactivos mentales, lo que les produce estrés, insomnio, problemas de estómago... Son niños con baja autoestima, con problemas de conducta, con poca resistencia a la frustración y falta de habilidades sociales.

Además su expediente académico no siempre suele ser brillante, sobre todo si no reciben educación especial, suelen estar desmotivados, es frecuente el fracaso escolar, los profesores no los comprenden y los padres los machacan.

Por eso es muy importante el apoyo en los colegios. Cada vez hay más formación pero queda mucho. Hay recursos para bajas capacidades pero cero para altas capacidades. En España tendría que haber detectados 160.000 niños y sólo hay 12.500.

Llevarles a un centro especializado para que evalúe su CI (a partir de los tres años) y avisar al colegio, que debe evaluar el caso del niño. Hay cursos especiales para ellos. Lo ideal sería subirles de curso. Una evaluación a tiempo puede evitar problemas físicos y psicológicos. Hay superdotados que por desconocimiento están medicados como si tuviesen déficit de atención. Los padres, por su parte, deben informarse, tener pistas de lo que va a pasar y explicarles que son superdotados.

Tu guía

Padres, educadores, familiares y profesionales de la salud encontrarán en el libro “La maldición de la inteligencia”, de Carmen Sanz, una guía para cubrir las necesidades de niños superdotados y hacer que su inteligencia no sea una maldición.

Recuerda que tú eres el cimiento fundamental para la educación de tu hijo, aunque en el colegio o en un centro especializado les ayuden a expandir sus mentes, las actividades en casa también son muy importantes.

Intenta tener tiempo para él, por ejemplo, sentándose a su lado cuando ve la televisión. Convertidlo en una actividad en familia de la que tu también tengas el control y para ello debes saber qué dibujos animados son adecuados para cada edad.

La televisión no es la actividad más intelectual del mundo pero también hay que dejar que la vean ya que se sentirán conectados con el resto de niños. Además, les ayudará a desarrollar su imaginación.

Tampoco dejes de lado las actividades físicas, es tan importante desarrollar la mente como llevar una dieta sana y llevar una vida saludable. Pequeños gestos como ir andando al colegio pueden ayudar en estas cuestiones.

