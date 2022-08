Lara Álvarez estrena el corte de pelo que querrás copiar. La presentadora de 'Supervivientes' ya se está preparando para su nueva aventura 'Pesadilla en El Paraíso' y, para ello, nada mejor que un cambio de look. Tras unos días de descanso después de pasar tres meses en Honduras, la asturiana disfrutó de unos días de vacaciones pero ahora ya se prepara para su nuevo proyecto y se ha puesto manos a la obra con el trabajo. Lara Álvarez, que en verano cuida su melena con estas ampollas 'low cost' que le permiten lucir pelazo, compartió en sus Stories de Instagram su regreso a la vida laboral y allí pudimos apreciar que se había despedido de su larga melena para lucir el corte de pelo que arrasa este 2022: el corte bob en su versión long.

Lara Álvarez ha optado por este corte de pelo, una melena por encima de los hombros, que favorece a cualquier edad y que te permite llevar el cabello suelto o recogido. La asturiana no es la única famosa que ha sucumbido a este corte de pelo que también han lucido Irene Rosales o Nagore Robles. Lara ha optado por la versión long de este corte que es la más versátil y favorece a todo tipo de cabello aunque, sobre todo si tienes el pelo fino, te ayudará a dar más volumen. Puedes lucir tu bob totalmente liso o ondulado como ha hecho la asturiana.



@laruka Instagram

No es la primera vez que Lara Álvarez nos sorprende con un cambio de look radical. En febrero de 2021, la presentadora se atrevió con el rubio y, por primera vez, a través de un directo de Instagram, enseñó su look 'blonde'. "¡Qué rubia!", "Estás guapísima"... eran algunos de los comentarios que recibió Lara. "¿Os habéis dado cuenta? Yo todavía no me he hecho con ello. Es un cambio bastante grande", respondía la asturiana entonces a sus seguidores. La presentadora se puso en mano de Juan Carrasco, experto del centro Tacha Beauty, y realizó varias técnicas para conseguir ese tono: color, balayage, babylights...

Instagram