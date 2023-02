Eugenia Osborne no tiene secretos con sus más de 210.000 seguidores en Instagram a los que ha desvelado su rutina de ejercicios para tener unos brazos tonificados. La influencer comparte su día a día con ellos y lo mismo les aconseja 3 maneras de llevar una minifalda marrón, que les enseña a preparar su receta favorita, sus trucos de belleza, que les da una clase de gimnasia. Si hace unos días, la influencer explicaba las claves para tener un suelo pélvico fuerte y fortalecer este músculo, ahora ha compartido su rutina favorita para tener unos brazos firmes. Un entrentamiento tan sencillo que puedes hacer en casa y eliminar, en tan solo unos minutos, las temidas 'alas de murciélago' (o evitar que aparezcan).

Cada mañana la hija de Bertín Osborne se enfunda las zapatillas de deporte, sus mallas (o un mono tan ideal como el del vídeo, de la firma Port de Bras), y suele andar entre 7 y 8 kilométros. Entre sus ejercicios favoritos para tonificar bícep, tríceps y hombros está esta rutina que ha compartido en sus redes. Eugenia anima a sus seguidoras a entrenar ya para que no le pille el toro porque dentro de nada llega la primavera, el buen tiempo y la hora de lucir brazos. "Dentro de poco llega la primavera y el momento de enseñar los brazos. Así que quiero compartir con vosotros unos ejercicios para que los hagáis en casa o en el gimnasio. Vamos a trabajar los tríceps, bíceps y hombros", escribe junto al vídeo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Realizar esta rutina no te llevará más de 10 minutos y si eres constante -practicándolos tres o cuatro días por semana- verás los resultados en poco tiempo. Eugenia se centra sobre todo en bíceps, tríceps y hombros. La influencer usa pesas y bandas elásticas para esta rutina, pero si no tienes en casa, las primeras las puedes sustituir por botellas de agua pequeñas y las segundas eliminarlas de los ejericios, aunque eso restará intensidad.

Equipamiento: el kit que necesitas Banda elásticas CORESTEADY amazon.es 12,99 € 10,99 € (15% de descuento) Comprar Mancuernas PROIRON amazon.es 22,99 € 18,99 € (17% de descuento) Comprar Leggings deportivos Amazon Essentials amazon.es 11,89 € Comprar Step HOMCOM amazon.es 31,99 € Comprar