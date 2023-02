El mundo de la cosmética es enorme y puedes encontrar productos por menos de 3 € que no tienen nada que envidiar a los de tres cifras. No tienes que tener un gran presupuesto para cuidar tu piel y conseguir unos resultados espectaculares y nuestras famosas lo saben. Si Bella Hadid y Kim Kardashian recurren a ellos es porque funcionan de verdad. Y no solo lo hacen las estrellas internacionales. La influencer Alba Díaz no ha hecho viajar al pasado con su producto favorito para cuidar sus labios.

A la hija de Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal le encanta compartir su día a día y sus reflexiones con sus casi 300.000 seguidores. Lo mismo les cuenta una anécdota con Chiara Ferragni mientras se hace una hamburguesa, que da consejos personales mientras se maquilla paso a paso. Ha sido en uno de estos vídeos en el que hemos visto a Alba usar un producto de toda la vida para hidratar sus labios. Ha tardado solo unos segundos en aplicarlo pero la influencer nos ha hecho viajar años en el tiempo.

¿Quién no ha llevado una vaselina perfumada Gal en su bolso? ¿O quién no ha visto el botecito rosa con letras doradas en la tocador de su madre o su abuela? Para muchas fue nuestro primer cosmético, un producto básico de la cosmética asequible que, a día de hoy, sigues llevando contigo y usándolo para cuidar los labios de tus hijos. Sin duda, un secreto de belleza que pasa de generación en generación.

La vaselina Gal comenzó a comercializarse a principios del siglo XXI y sigue siendo una de las más vendidas de su categoría (dicen que es la favorita de la Casa Real Española) a pesar de todos los productos de este tipo que hay en el mercado. Su botecito es fácilmente reconocible y si alguien que tengas cerca lo abre, por su aroma reconocerás que se trata de la vaselina neutra perfumada de Gal.

Aunque se usa principalmente para suavizar los labios, esta vaselina tiene muchos más usos: para hidratar zonas de la piel con tendencia a la sequedad como los codos o nudillos; si se reseca la nariz cuando estás resfriada, también se convertirá en tu mejor aliada; para nutrir las cutículas de las uñas; e incluso hidratar el contorno de los ojos. Aunque está última función no es recomendada por los expertos.

Su precio ronda los 4 € pero ahora lo tienes con un 31% de descuento en Amazon y solo cueta 2,80 €. En los comentarios se repite una y otra vez que las usuarias llevan toda la vida usándola y, leyéndolos, también hemos descubierto otros usos: como ponerlo en los pies a la hora de hacer senderismo.

