Felipe Londoño posa como un auténtico modelo para Diez Minutos. El actor colombiano llevó a España a principios de 2021 para grabar la serie 'Entrevías', en la que interpreta a Nelson. "Ha sido la experiencia más bonita, ha cambiado mi vida y estoy loco por vivir en Madrid y hacer mi carrera en España", nos cuenta emocionado. Está feliz y ha hecho grandes amigos, como Nona Sobo, su compañera en la ficción. Felipe es "fan del cine español y de José Coronado" incluso "antes de saber que iba a trabajar con él". Ahora sabemos que también le gusta la moda española y de ahí que pose como un auténtico modelo con los looks que preparó para él nuestra estilista, Isabel Dorado.

Looks fresquitos, perfectos para este verano compuestos por camisas finas, bermudas vaqueras y en los que las sandalias cobran un papel especial. Estilismos tanto para el día a día como para un evento especial con pantalones y camisa negra.

Si te gustan las prendas que viste Felipe Londoño, te contamos dónde puedes encontrarlas.

Camisa de rayas de Dockers, 69 €.

Bermudas de American Vintage, 95 €. COMPRAR

Sandalias de Birkenstock, 105 €. COMPRAR

Pulsera de UNOde50, 109 €. COMPRAR



Camiseta de American Vintage, 33 €. COMPRAR

Bermudas de Adolfo Domínguez, 109 €. COMPRAR

Sandalias de Birkenstock, 80 €. COMPRAR

Colgante de UNOde50, 119 €. COMPRAR

Camisa bordada de Zara, 59,95 €.

Vaqueros de Pull&Bear, 29,99 €.

Colgante de CXC, 143 €. COMPRAR

Camisa de Zara, 59,95 €.

Pantalón de Massimo Dutti, 49,99 €.

Sandalias de Wonders, 75 €. COMPRAR

Joyas son de CXC: anillos, 90 €, y pulsera, 93 €. COMPRAR



Camisa de Zara, 49,95 €.

Pantalón de Roberto Verino, c.p.v.

Sandalias de Birkenstock, 105 €. COMPRAR

Sombrero de Casa Yustas, 74,95 €. COMPRAR

Colgante de UNOde50, 139 €. COMPRAR

Cita en... CoolRooms Palacio de Atocha

Quedamos con Felipe en el CoolRooms Palacio de Atocha, un oasis en el centro de Madrid que acaba de inaugurar la temporada de terraza, junto a un patio donde disfrutar de una velada al borde la piscina, con refrescantes cócteles de autor o una carta diseñada por Eduardo Gutiérrez. El chef de 'El Patio de Atocha' ofrece recetas tradicionales con un “innovador toque viajero”, y siempre producto local de calidad para platos típicos de la capital y la influencia de otras culturas y cocinas internacionales.

Mi belleza al descubierto

Me cuido mucho... Lo que más me cuido son los dientes. Todo el mundo me pregunta sin son de verdad… Sé que son lo más bonito que tengo. Lo que más me gusta de mí es mi sonrisa. Me lavo los dientes cinco veces al día.

Antes de acostarme... Me lavo la cara, cremita nutritiva y ya.

Alguna crema más... Me dicen que me tengo que poner protector solar todos los días, pero a mí se me olvida…

Tu producto estrella... La crema hidratante, tengo sequedad en la piel y me la traen de Colombia porque aquí no la venden. Es como una leche de magnesio súper ligera. Sin eso no puedo vivir. Me pasa igual con el desodorante, que no lo venden aquí.

Gimnasio, deporte… Al gimnasio no voy mucho, prefiero caminar. Tengo una buena genética, soy delgado y como de todo.

Felipe Londoño: sus productos de belleza favoritos Crema hidratante L'Oréal Men Expert amazon.es 14,38 € Comprar Pasta dentífrica Oral-B amazon.es 2,30 € Comprar Máquina corta pelo EDM bricogofer.com 21,45 € Comprar Regenerador Labial Blistex amazon.es 5,60 € Comprar

Felipe Londoño con el Equipo de Diez Minutos

Texto: Belén Alonso. Fotos: Guillermo Jiménez. Ayudante de fotografía: Ariadna Sánchez-Albornoz. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Esmeralda Sánchez para Alegría Make Up. Agradecimientos: CoolRooms Palacio de Atocha. C/ Atocha, 34. 28012 Madrid. Teléfono: 910 88 77 80.

