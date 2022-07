Hoy en día, Aarón Guerrero ha aparcado su carrera como actor, pero desde sus apariciones en 'Médico de familia' y 'Ana y los siete' -series ambas icónicas en la historia de la televisión española- ha tenido que hacer muchas sesiones de fotos promocionales y acudir a actos, y está claro que el que tuvo, retuvo, porque ahora, varios años después y con una carrera profesional totalmente reciclada, ha demostrado que todavía tiene ese gustillo por posar como un modelo, y lo hemos podido comprobar durante la última entrevista que nos ha concedido a Diez Minutos, donde nos ha puesto al día, entre otras cosas, sobre su faceta como empresario hostelero (de éxito: tiene ya 7 restaurantes), y también sobre su lado más personal como marido y padre.

Aarón ha confesado que no echa nada de menos la tele, y mira a la fama de igual a igual, porque sabe lo que es estar en lo más alto sin que se le vaya la cabeza. Ahora, retirado del foco mediático, prefiere que siga así, aunque reconoce que si le presentan un proyecto en televisión que le guste, como 'MasterChef', quizá diría que sí: "Nunca deja de picarte el gusanillo".

El empresario no dudó a la hora de marcarse un día como modelo para nuestra sección 'Gente con estilo', donde lució las tendencias 'casual' más veraniegas. ¿Te gustan las prendas? Puedes hacerte con ellas haciendo 'click' en el botón 'Comprar'. Así fue la sesión de fotos que ya puedes disfrutar en el número 3701 de Diez Minutos, ya en el quiosco.

Polera de rayas de Mirto, 55 € Comprar

Pantalón de Levi's, 89 €

Camisa rosa claro de Mirto, 57,50 € Comprar

Vaquero color crudo de Zara, 29,95 €

Mocasines de Vibi Venezia, 66 €

Camisa verde militar de Zara, 25,95 €

Pantalón color piedra de Dockers, 79 €

Camisa guayabera de Zara, 49,95 €

Pantalón efecto arrugado de Antony Morato, 69,30 €

Zapatillas de Adolfo Domínguez, 69 € Comprar

Camisa azul de Dockers, 69 €

Pantalón vaquero de Antony Morato, 49,50 €

Zapatillas de Veja, 140 € Comprar

Cita en... El Bacaro de Fabio Gasparini

Quedamos con Aarón Guerrero en uno de sus restaurante del Grupo Mimosa, El Bacaro de Fabio Gasparini, ubicado en la madrileña Plaza de la Paja. Allí pudimos disfrutar de la auténtica comida italiana, cuya pasta se prepara allí mismo. Su chef elige delicadamente los ingredientes de primera calidad de la carta. Además de los diferentes espacios del restaurante, también cuenta con una terraza.

Aaron Guerrero: su belleza, al descubierto

Antes de irme a la cama...

Abrazo a mi mujer y a mi hijo.

En mi neceser de viaje siempre llevo...

Cepillo de dientes, desodorante y perfume. Soy muy simple.

En el cuarto de baño siempre hay... Geles de baño y agua termal. Mi producto de belleza ideal...

Jabón y agua termal.

Ejercicio...

Lo único que hago es jugar al golf.

Dieta...

Entre semana intento cuidarme porque soy un loco de la gastronomía, y mi hobby es conocer restaurantes.

Cirugía estética...

No descarto ponerme pelo en la Clínica Livet con José Manuel Gómez Villar.

Mi fondo de armario...

Me encanta la ropa. Soy un loco de las gorras, las zapatillas y las camisetas.

Rituals

Crema hidratante de Rituals Homme, 29,90 €

Champú y acondicionador para barba de Rituals Homme, 9,90 € Comprar

Espuma limpiadora facial de Rituals Homme, 11,90 € Comprar

Exfoliante con carbón de de Rituals Homme, 12,90 €



Contorno de ojos de Rituals Homme, 29,90 € Comprar

Aarón Guerrero, con el equipo de Diez Minutos

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Asistente de fotografía: Idoia Vitas. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Pablo Durán. Agradecimientos: Restaurante El Bacaro de Fabio Gasparini. Plaza de la Paja, 2. Madrid. Telf.: 910 390 457. elbacarodefabio.es

