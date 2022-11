La Prohibida se convierte en modelo por un día y posa con la moda más 'fashion' para DIEZ MINUTOS. La artista protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' en el que repasa su trayectoria personal y profesional. Convertida en un referente del cabaret, prepara su sexto disco que estará lleno de sorpresas y lo compatibiliza con sus apariciones en diferentes programas de televisión como en 'Sálvame Mediafest' donde fue jurado. La Prohibida defiende su profesión de travesti aunque reconoce que está más valorado el drama que la comedia. "Yo soy travesti del bar de ambiente y esa es mi formación y mi escuela. Estoy muy orgullosa de venir de ahí. A partir de ahí haces otras cosas, como en mi caso la música y colaboraciones en televisión. A las travestis nos pasa lo mismo que a las vedettes o a los payasos, que son profesiones muy difíciles, porque son categorías artísticas muy completas y, sin embargo, estamos vistas como artistas de segunda", asegura.

La Prohibida revela que, a su familia, no le dijo su profesión pero tampoco se la ocultó. "Yo en aquella época ya era independiente y nunca le he dado opción a nadie para decidir ni intervenir en mis decisiones. Así que no hubo ningún problema. Me aceptaron, porque siempre tuve una vena artística" y aclara que, para ser travesti o transformista, no hay que ser gay. "Yo conozco a muchos que no lo son. A los hombres siempre les ha gustado vestirse de mujer" y habla de los prejuicios en su profesión. "En todos los trabajos artísticos hay prejuicios, pero cuando lo conoces le pierdes el miedo. Yo he tenido chicos que les ha encantado que yo sea travesti, otros que se han alejado de mí cuando se han enterado, y otros a los que les ha dado exactamente igual" cuenta. La Prohibida posa con la moda de mujer más colorida y divertida.

Beatriz Velasco

La artista viste un abrigo de Nümph, 189,99 € COMPRAR; vestido de H&M, 19,99 € ; y collar de Majorica, 275 € COMPRAR.

Beatriz Velasco

La Prohibida luce un vestido de Gaudí Jeans, 224,90 € COMPRAR; zapatos de Pons Quintana, 210 € COMPRAR, y gargantilla de Sfera, 9,99 € COMPRAR.

Beatriz Velasco

La Prohibida viste una trenca acharolada de Alba Conde, 323 € COMPRAR; zapatos de Pons Quintana, 240 € COMPRAR; pañuelo de Hugo Boss, 210 € , y calcetines de Calzedonia, 8 € .

Beatriz Velasco

La Prohibida lleva un traje y botas hechos a medida por la firma Chaumen, (c.p.v.).

Beatriz Velasco

La artista lleva una capa, 235 € COMPRAR y vestido 149 € COMPRAR, ambos de Relish; zapatos de Pons Quintana, 240 € COMPRAR ; cadenas doradas de Rinascimiento, 45 € cada una COMPRAR, y pulsera de Vidal & Vidal, 56 € .

Cita en... Marta Cariño

Beatriz Velasco

Quedamos con La Prohibida en uno de los locales de moda de Madrid: Marta Cariño. Un local dividido en cuatro espacios: restaurante, cocktailbar, club, bombonera y, además, una terraza. Un lugar en el que puedes disfrutar de una amplia carta gastronómica, de cócteles, y donde la diversión está asegurada con la música de los mejores Djs y actuaciones en directo.

Mi belleza al descubierto

Beatriz Velasco HEARST

Antes de irme a la cama... Me meto en la ducha y con agua y un jabón neutro me quito todo. Después me pongo sérum y una crema.

En mi neceser siempre llevo... Un desodorante, las lentillas, las cremas y maquinilla de afeitar. Y, claro, todo el maquillaje.

Tardo en maquillarme... Cuarenta minutos. Soy rápida.

Voy a la peluquería... Las pelucas me las peino yo. Tengo cinco.

Mi perfume... No uso.

Dieta... ¡Mucha! Y también voy dos horas diarias al gimnasio.

Mi producto de belleza ideal... El aceite de rosa mosqueta, que me lo echo solo en la cara. Y os voy a dar un truco: la crema Nivea para los pies, que me la pongo con una bolsa y calcetines. Y la verdad es que se te quedan los pies maravillosos.

La Prohibida, sus productos de belleza favoritos Rene Furterer Style Laque Vegetale René Furterer El Corte Inglés 12,05 € Comprar Absolue Keratine Rene Furterer Rene Furterer Primor 19,99 € Comprar Naturia Rene Furterer Invisible Dry Shampoo Rene Furterer Promofarma 16,90 € 10,90 € (36% de descuento) Comprar Style Rene Furterer Shine Mist Rene Furterer El Corte Inglés 18,95 € Comprar

La Prohibida posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Beatriz Velasco

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Beatriz Velasco. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Furterer Agradecimientos: Marta Cariño. Calle de Silva, 4. Madrid. Telf.: 915 479 394 . www.martacarino.com