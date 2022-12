El estilo de las francesas es imitado en todo el mundo y una de las españolas que ha fichado el complemento por excelencia de las parisinas, la boina, es Ana María Aldón. En sus últimas apariciones públicas -revisando la mudanaza a su nueva casa y realizando algunas compras-, la diseñadora no se ha quitado la boina francesa. No lleva siempre la misma, la tiene en varios colores y en diferentes tejidos: roja de lana, beige de punto. Y tampoco vamos a negarlo, aunque no sabemos cuál es su lista de favoritos de Netflix, también puede ser que Ana María sea fan de la serie 'Emily en París' (Netflix), cuya prota -a la que da vida Lily Collins- combina sus looks con este complemento tan 'chic'.

Gtres

Es un complemento que combina con cualquier look, desde el más clásico al más moderno. También la puedes llevar para dar un toque de color a tus estilismos o combinarla con un abrigo del mismo color como hace la ex mujer de Ortega Cano. No es por nada, pero la boina también es un complemento muy socorrido cuando estás en ese día de ¿me lavo el pelo o aguanto un día más? o no te ha quedado el peinado como tú querías. Nadie se dará cuenta y serán muchos los te pregunten por ese look tan parísino.

La ventaja de la boina es que la puedes llevar de muchas formas hasta que encuentres la opción que más te guste: de lado a izquierda o derecha, recta sobre la cabeza, cubriéndola complementamente o dejándola a la altura de la coronilla.

Si te gusta y quieres dar un toque francés a tus estilismos invernales, hemos encontrado este modelo de lana similar al de Ana María, y que tienes en más colores. Lo venden en Amazon y cuesta solo 12,99 €. Es un modelo suave al tacto, cómodo y cálido. No se arruga por lo que es ideal para guardarla en el bolso.

Amazon Boina francesa Kono amazon.es 12,99 € Comprar

