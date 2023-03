El presentador Rodrigo Vázquez ha supuesto un revulsivo en la cadena pública Televisión Española, y es que aunque tenía un gran hueco que llenar en 'El Cazador' con la marcha de Ion Aramendi a Telecinco, el gallego se mueve ya como pez en el agua en un programa nacional. Rodrigo bien merecía una entrevista que puedes leer aquí, pero el periodista también ha posado para nosotros en una producción de moda con las mejores tendencias masculinas de la próxima primavera, y hemos de decir que si lo de la tele se acaba, tiene un gran futuro como modelo.

Vázquez, que sabe que tiene un apellido con grandes expectativas en televisión (Jesús, Jorge Javier, Paula...), no tiene miedo a nada, y lo ha demostrado saliendo de su televisión autonómica para exponerse delante de toda España no sólo en 'El Cazador', sino que sigue a caballo entre TVE y Galicia, y a pesar de que cada vez es más conocido, no pierde la humildad: "No me veo llegándole a la suela del zapato a nadie, sólo vengo a hacer bien mi trabajo", nos confesó, aunque sí tiene referentes: "Recuerdo a Constantino Romero y su “Alta tensión”, me gustaba mucho lo que transmitía; Julia Otero es una grande; Carlos Sobera me encanta y Roberto Leal es un tipo majísimo. Son la imagen de un tipo de televisión correcta, amable, educada, graciosa e inteligente. En cualquier caso, la mejor baza es ser uno mismo", nos contó también.

Sin lugar a dudas, Rodrigo viene pisando fuerte, y este primer año en la primera línea televisiva como uno de los nuevos presentadores estrella del ente público lo ha dejado claro. ¿Qué más le traerá el futuro? Como decíamos, él no le teme a nada, ni siquiera a un programa de peso como el 'Benidorm Fest': "Fue una gozada, pero sí es cierto que notas muchas lupas encima, genera mucho interés".

Sus secretos de belleza



¿Sigues alguna rutina?

Me desmaquillo bien después de la tele e intento ponerme sérum y crema hidratante. Sigo los consejos que me brindan los que saben.

¿Partidario de los tratamientos y la cirugía?

Ni a favor ni en contra, que la gente haga lo que le apetezca. Yo ahora mismo no lo valoro.

¿Te gusta la moda?

En la tele, siempre delego en los equipos de estilismo. Intento que lo que lleve no desvirtúe el mensaje. No soy un “fashion lover”.

¿En tu armario qué no falta?

Un vaquero negro y otro azul, me gustan las chaquetillas chandaleras con cremallera y alguna chaqueta tipo “brit”. Me va la moda “mod”.

¿Haces deporte?

Estiramientos cuando la espalda no me da para más. No tengo mucho tiempo y priorizo dormir.

Rodrigo Vázquez con el equipo de Diez Minutos

