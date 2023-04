Paula Echevarría no tiene nada que envidiar a Jennifer Lopez. Aunque las comparaciones, a veces, pueden ser odiosas, en esta ocasión podemos decir que la actriz se ha ganado el título de "Nuestra Jennifer Lopez made in Spain". O eso es lo que opinan los seguidores de la asturiana al verla posar con el mismo conjunto lencero que la intérprete de 'El anillo pa' cuando'. "Si que lo luces, mejor que la J.Lo", "Qué cuerpazo", "Qué silueta"... son algunos de los piropos que se ha llevado Paula.

La artista estadounidense, embajadora mundial de la firma italiana Intimissimi, posa con la colección Pretty Flower: prendas con encaje romántico, cortes impecables que realzan la silueta y tienen un diseño refinado.

Courtesy of Intimissimi

Cuatro piezas -un sujetador con efecto push-up, una braguita de talle bajo, una chaqueta de raso de seda de corte masculino y un pantalón del mismo tejido- que también han enamorado a Paula Echevarría. "Si mi madre siempre me dice 'la morena de azul llena' por algo será...", escribe la actriz junto a las imágenes.

. La actriz se ha marcado un Jlo en toda regla y presume de cuerpazo como la cantante. Un cuerpo tonificado que consigue con una rutina de ejercicios que comparte en sus redes sociales: la última modalidad que le ha conquistado es el Ballet Fit , una disciplina que fusiona el ballet clásico con el fitness. Pero también cuida mucho su suelo pélvico y no faltan los masajes de maderoterapia para drenar toxinas.

Tanto si el azul también es tu color y, como a la actriz y a la cantante, te han gustado las prendas, como si no te gusta nada ese tono y lo quieres en otro, a continuación te contamos dónde puedes comprarlas. Las tienes en fucsia, negras, crema, malva...

