Isabel Llanos, más conocida en redes sociales como Isasaweis, es toda una runner, aunque sus comienzos en este deporte no fueron fáciles. Como ella misma contó hace un tiempo, la primera vez que le dio por practicar este deporte "aún se corría no se runneaba". Lo intentó en varias ocasiones pero no tuvo mucho éxito, hasta que finalmente cambió el chip y desde entonces, como 'Forrest Gump', no ha parado. Isasaweis reconoció en 2016 que todo comenzó porque tenía un problema rondándole la cabeza y pensó que salir a correr le ayudaría a pensar con claridad. Y acertó: volvió a casa empadada (porque llovía) y feliz de haber 'desenredado' el problema. También explicó que las primeras veces corría con sus zapatillas de aerobic pero cuando llegó la fiebre por el running se hizo con unas zapatillas específicas para evitar lesiones.

Isasaweis comparte su día a día con sus más de 400.000 seguidores en Instagram y lo mismo les habla de su nuevo descubrimiento de belleza -como el producto con el que pasarás de pelo estropajo a seda en 1 minuto-, de sus recetas favoritas que de su rutina de ejercicios. Los looks que lleva no pasan desapercibidos y son muchas las que le han preguntado por sus zapatillas. Ella, que ya lleva tiempo 'runeando', y entiende de esto, les ha confesado que siente debilidad por las Puma Electrify Nitro 2. Están diseñadas para amortiguar los golpes, absorber la humedad, sujetar tus pies y ofrecerte un agarre óptimo en cualquier superficie. Están pensadas para ofrecer una durabilidad ligera, agarre, soporte del arco, transpirabilidad.

Son tan cómodas y su diseño tan versátil que las puedes llevar las 24/7. Isasaweis las tiene en color amarillo, pero también las puedes encontrar negras. No son baratas, suelen superar los 100 € pero durante unas horas las encontrarás con grandes descuentos en las ofertas de primavera de Amazon. Concretamente estas las hemos encontrado con un 40%. Durante 54 horas solo cuestan 66,30 € de los 110 € que cuestan habitalmente.

¿Cómo saber cuál es tu número de zapatillas?

Los tamaños de zapatos no están estandarizados. Cada fabricante utiliza diferentes medidas en términos de altura del empeine, forma de la puntera y ancho del pie. Sin embargo, la base de su propia talla de calzado es siempre la longitud de sus pies. Para elegir el zapato adecuado, debes determinar la longitud de su pie. Para ello, quítate los calcetines y pon una hoja de papel en el suelo, písala y con un lápiz traza la forma del pie, siempre con el lápiz en vertical. Depués haz lo mismo con el otro pie, y toma como referencia el más largo (no siempre son iguales). Otro tip es hacerlo por la tarde-noche porque los pies se hinchan a menudo durante el día.

Coge un metro y mide desde el talón hasta el dedo más largo y así tendrás la longitud del pie, luego vete a la tabla de medidas del fabricante y tendrás tu número de pie.