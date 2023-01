Más allá de afinidades políticas, lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso despierta interés también por sus estilismos. Desde hace más de un año, la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular madrileño, destaca por sus looks renovados, más trabajados, sofisticados y juveniles a la vez. Tiene 44 años, y aunque ostenta el cargo más importante de la capital, obviando al alcalde -José Luis Martínez Almeida-, cuida su apariencia y defiende un estilo propio, que poco tiene que ver al de sus predecesoras Cristina Cifuentes -que nos concedió una entrevista hace unas semanas- o Esperanza Aguirre. Las chaquetas y los pantalones son su fuerte, le hacen sentirse empoderada, pero defiende con soltura los vestidos para las grandes ocasiones.

En su armario predominan las firmas españolas, siendo asidua a Zara y Massimo Dutti, de Inditex, o Mango. Pero cuando quiere deslumbrar, sin importarle marcar curvas (ha perdido diez kilos a base de ejercicio y una correcta alimentación), opta por Vicky Martín Berrocal, como hizo para la recepción de los Reyes en el Palacio Real el pasado 12-o. Son diseños muy femeninos, sexys y con un toque muy español. Orgullosa de ser su diseñadora de cabecera, la onubense sólo tiene elogios para su musa.

La transformación de Ayuso no sólo se debe a su ropa y complementos, estos casi inexistentes, por no hablar de las joyas, que apenas lleva. Su pelo es otro de sus fuertes. Esa media melena ondulada, en color castaño con alguna mecha, es ya una seña de identidad que, en ocasiones, la asemeja a una estrella del antiguo Hollywood, pero con la apariencia de no haber pasado por la peluquería. Y el maquillaje, tenue, poniendo el foco en el rojo labial. En cualquier caso, vienen tiempos de dejarse ver con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y ahí mostrará su mejor imagen.