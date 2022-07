En Servir y proteger tras la tragedia llega la calma. En el capítulo de ayer, Hanna declara ante la policía. Hoy, después de esta confesión y de la muerte de Fernando, Lidia está metida en un buen lío. La inspectora de Régimen Disciplinario encargada de investigarla, encuentra una prueba que la puede comprometer. ¿Terminará en prisión pagando por encubrimiento? La policía trata de defender su inocencia a capa y espada, pero sus antecedentes no la acompañan y tiene los ojos de sus compañeros puestos sobre ella.

Al equipo de agentes de Distrito Sur se le suma un nuevo nombre, el de Iris Quiroga. La recién llega entra en comisaría con una misión, la de sustituir a Iván al frente de la UIT. Por supuesto, como en todos los comienzos, hay muchos de sus compañeros que la reciben con los brazos abiertos, aunque otros no muestran tan buena predisposición.

Olga tiene ciertos dolores en el abdomen

Por otro lado, los últimos acontecimientos han afectado, emocionalmente, a mucho de los habitantes del vecindario. En el caso de Olga, la joven comienza a sentir unos preocupantes dolores en el abdomen. En un primer momento prefiere callar el malestar que la aqueja desde hace unos cuanto días. Sin embargo, termina confesando a sus más allegados lo que le está ocurriendo.

El embarazo de la joven podría estar en serio peligro y esto es más de lo que Julio puede soportar. Luego de haber perdido a su padre, no quiere ni imaginar la idea de no tener a su pequeño entre sus brazos. Olga promete que se cuidará todo lo que pueda para que la gestación llegue a buen puerto, pero ¿será suficiente?

