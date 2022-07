Esta semana en Servir y proteger, Olga teme por su embarazo y por Julio, quien ha entrado en crisis tras la muerte de su padre y ahora nadie consigue localizarlo. Gracias a la ayuda de Antonio y el resto de doctores, la joven y su bebé salen de peligro.

Por otro lado, la inspectora Aldana presiona a Lidia y a Hanna con la carta que ha descubierto. Superada por todo lo que está sucediendo, la joven ucraniana pide a su novia romper su relación. No quiere que su pasado delictivo le afecte. Esto pone los nervios de punta a Lidia, que tiene un encontronazo con Iris, que llegó la semana pasada a Servir y proteger, cuando esta le cuestiona lo sucedido con su pareja.

Cerca de allí, Luna empieza a ser consciente de que su trabajo nocturno al frente del pub le impide compaginar su nueva vida familiar. Mientras tanto, la investigación de Aldana concluye, dejando el futuro de Lidia en el aire. ¿Perderá la policía su puesto de trabajo y seguirá desarrollando su labor en el cuerpo dentro de Distrito Sur?

Pasan los días y Miralles recibe un misterioso paquete que la perturba al recordarle un caso del pasado que no pudo resolver. El misterio asesino apodado como el Fantasma vuelve a actuar y pone en jaque a los oficiales del vecindario. Mientras tanto, Carlos mete la pata con Iris al hablar mal a sus espaldas.

Lidia toma la decisión de dejar la policía

Lidia recibe la sanción de Régimen Disciplinario y se plantea dejar la policía. Finalmente, y tras mucho pensarlo, la mujer presenta su renuncia ante sus superiores. Por otro lado, Olga y Julio regresan a Italia para iniciar una nueva vida como recién casados.

Miralles pone en marcha la investigación para atrapar al Fantasma después de que aparezca su última víctima y decide interrogar a Marcelo Gallardo, un antiguo sospechoso. A su vez, Carlos recibe la noticia de que Inés, su exmujer, se incorpora a comisaría. ¿Cómo afectará esto a su relación con Espe? Además, Cata recibe la visita de su padre, Gael, con el cual tiene muy mala relación.

