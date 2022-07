Esta semana en Servir y Proteger, Iker resolvió abandonar de una vez por todas el CNI para estar tranquilo junto a Luna y su hijo. Quería mantener a los suyos a salvo y nada mejor que dejar a un lado su profesión para conseguirlo. Por otro lado, Espe no se sentía bien dejando a Sheila sola y Carlos le propuso irse los tres juntos de vacaciones.

Sin darse cuenta, la policía han formado, poco a poco, la familia con la que siempre soñó. Mientras tanto, Hanna no dejaba de sentirse mal por ocultarle a Lidia su pasado delictivo. El secreto de la muerte de Vlado le pesaba demasiado y no le dejaba avanzar en su relación.

Iris Quiroga llegó a Distrito Sur

Cerca de allí, Quintero sufrió una crisis y fantaseó con un reencuentro con Alicia. Esto le hizo ver la luz y decidió entregarse a las autoridades. Quería pagar por los crímenes que había cometido y ajustar así cuentas con la justicia. Viendo lo que hizo su gran amigo, Hanna decidió seguir su ejemplo y tras sincerase con su novia, se presentó en comisaría para asumir las consecuencias de sus actos. Mientras, Fernando fallecía de forma repentina.

Posteriormente, Lidia recibió la noticia de que sería investigada por Régimen Disciplinario, para dilucidar si ocultó los crímenes de Hanna o no. La inspectora que se encargaba del caso encontró una prueba que podría comprometerla, en el último capítulo de Servir y proteger. Por otra parte, llegó a comisaría la inspectora Iris Quiroga, sustituta de Iván frente a la UIT. Además, Olga sufrió unos preocupantes dolores en el abdomen. ¿Está su embarazo en riesgo?

