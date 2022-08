Gracias a la ayuda de Andy y la intervención de Marcos en el capítulo de Servir y Proteger, la policía de Distrito Sur consigue, finalmente, desarticular la banda de los Escorpiones. Además, dan con el lugar donde se escondían los principales cabecillas de la organización delictiva y logran, también, darles caza. Ahora, el barrio es un lugar un poco más seguro o ¿quizá no?

Por otro lado, Lidia regresa de Ámsterdam muy feliz tras haber conseguido detener a Falcón en Servir y Proteger. La policía cree que la liberación de Hanna está muy más cerca de lo que parecía en un primer momento. Mientras tanto, en el vecindario, Saúl ha llegado pisando fuerte y le pide a su padre dedicarse al negocio de los cobros. Sin embargo, este se niega a acceder a la petición de su hijo.

Vega le agradece a Hanna su apoyo en prisión

Cerca de allí, Marcos conversa con su padre y le confiesa que ha decidido hacerse policía. Todo lo ocurrido con los Escorpiones le ha hecho entender cuál es su verdadera vocación. Mientras, en prisión, Vega le agradece a Hanna el haberle evitado una nueva paliza y el Fantasma asesina a otra víctima más en Distrito Sur.

Por su parte, Noemí intenta mediar en la relación entre Isidro y su hijo, mientras Saúl vuelve a conectar con un antiguo novio ¿Qué podrá traer este viejo amor a su vida? Además, Antonio se entera de que a Matías lo echaron de un hospital donde trabajaba y se interesa por saber qué fue lo que pasó y por qué no había contado nada de esto antes al resto de compañeros

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io