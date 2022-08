Fabián examina al dedillo el dibujo que el Fantasma le hizo llegar a Miralles en el capítulo del lunes de Servir y Proteger. Tras un exhaustivo análisis, el psicólogo cree que el motivo del asesino para enviar el boceto a la comisaria es personal. "No puedo decirte bien qué es lo que quiere, pero está claro que tiene un tema contigo que le inquieta", comenta, haciendo alusión al pasado de la policía en Servir y Proteger.

Por otro lado, Néstor sospecha que Rafael ha recibido una paliza a causa de las deudas que ha ido acumulando los últimos meses. El agente trata de hablar con el hombre, pero este niega que haya recibido un castigo de nadie. Acto seguido, Isidro lo intimida para que no cuente nada. «Tú sigue negando los hechos, que es lo que debes hacer si quieres salir bien librado de esta», le dice.

Lidia logra atrapar a Falcón

Cerca de allí, Lidia informa de que han detenido a Falcón. Parece que los intentos de la policía para liberar a Hanna de prisión están dando resultados. Paralelamente y gracias a Marcos, Andy decide destapar a los miembros de los Escorpiones. El fin de la banda de delincuentes está más cerca que nunca.

Horas más tarde, la policía desarticula la banda de los Escorpiones y detiene a sus principales cabecillas. Marcos se siente muy feliz por haber ayudado en la caída de esta organización y toma una decisión sobre su futuro. Además, Rebeca es castigada en régimen de aislamiento después de que se descubriera que estaba traficando con drogas en prisión y golpeando a las presas

