Fabián elaboró un nuevo perfil del Fantasma en Servir y Proteger. Al mismo tiempo, parecía que el criminal se estaba acercando a Miralles más de lo que debería. La comisaría recibió un misterioso dibujo que parecía estar relacionado con el buscado delincuente. Al día siguiente, Claudia comentó lo ocurrido con el psicólogo y este lanzó una teoría.

Lo cierto es que Fabián sospechaba que el motivo del asesino para enviar el boceto a casa de Miralles era personal: “Tiene cierta fijación contigo y eso puede ser peligroso”. Mientras tanto, la policía siguió buscando a los pandilleros del metro. Marcos, con la ayuda de Carol y Julia, se propusieron ayudar a uno de los integrantes de esta peligrosa banda a salir de ella.

Hanna no estaba dispuesta a permitir que Rebeca continuase vendiendo droga adulterada en la cárcel, por lo que decidió delatarla. La reclusa, creyendo que fue Vega quien la echó de cabeza con la directora de la prisión, trató de golpearla. Por fortuna, Hanna apareció y en un acto de valentía, confesó que ella era la chivata. Vega le agradeció el haberle evitado una nueva paliza.

Néstor creyó que Rafael fue víctima de una paliza

Saúl, el hijo de los Galván regresó a casa de sus padres con un secreto. El joven le pidió a su padre dedicarse al negocio de los cobros, pero él se negó en redondo. Con el paso de los días, Noemí intentó mediar en la relación entre Isidro y su hijo, mientras Saúl volvió a conectar con un antiguo novio. Entretanto, Antonio se enteró de que a Matías lo echaron de un hospital donde trabajaba y se interesó por lo sucedido.

Por su parte, Isidro consiguió cobrar la deuda de Rafael y Néstor sospechó que este último había recibido una paliza. Isidro intimidó a su víctima para que no contase nada. Al mismo tiempo, la Europol localizó el domicilio de Falcón en Ámsterdam gracias a las pesquisas de Lidia y esta viajó para participar en el operativo. Horas más tarde, la agente confirmó que habían detenido a Falcón y regresó a España.

Gracias a Marcos, Andy decidió destapar a los miembros de los Escorpiones. La policía desarticuló la banda y detuvo a sus principales cabecillas. Ayudar de esta forma a Andy hizo que Marcos encontrase su verdadera vocación y le confesó a Bremón que había decidido hacerse policía. Mientras, en prisión, Rebeca fue castigada en régimen de aislamiento y el Fantasma asesinó a una nueva víctima.

