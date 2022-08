Hoy en Servir y Proteger, Fabián empieza a colaborar con el centro cívico y recibe la inesperada visita de su antiguo amor, Mario. Ambos no se llevan demasiado bien y su mala relación comienza a pasarles factura. Carol se ve obligada a intervenir y trata de mediar entre la expareja para que lleguen un acuerdo ¿Serán capaces de dejar a un lado sus diferencias?

Por otro lado, Kiko amenaza a Gael con destruir el pub si Cata no acepta pasar droga dentro de la cárcel, como le pidió en el capítulo de ayer de Servir y proteger. El nuevo dueño del Moonlight, desesperado por salvar a su hija y, también, su negocio, recurre a Isidro para neutralizar al recién aparecido. Además, visita a Cata en prisión y le pide que no acepte el chantaje de su exnovio: “Yo me ocuparé de todo, no quiero que te metas en más líos dentro de la cárcel.”.

Inés da carpetazo al caso de Ágata y le dice a Carlos que le quiere

En el barrio, el caso de Ágata sigue adelante. La mujer entra en pánico cuando el Maestro Binoke le dice que si no paga 3000 euros morirá antes del fin de semana y le cuenta lo sucedido a Inés. La policía, para tranquilizar a su vecina, se pone a buscar testimonios en contra del supuesto brujo y…¡vaya si los encuentra!

Inés le demuestra a Ágata que el Maestro Binoke no es más que un charlatán y logra dar carpetazo al asunto. Después, celebra con Carlos lo bien que ha terminado saliendo todo y en mitad de una amigable conversación, le confiesa que le sigue queriendo. Mientras tanto, Matías se gana la simpatía de Miralles cuando acude a cenar a su casa.