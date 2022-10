Hoy en Servir y Proteger, al principio Fabián renegó, por completo, de su relación con Saúl. Sin embargo, con el paso del tiempo, el psicólogo se ha dado cuenta de que no es tan fácil, como él creía, olvidar a su primer amor en Distrito Sur. Tras una intensa conversación, Fabián se deja llevar y termina besando al hijo de Isidro. Algo que este último no se esperaba para nada. ¿Cómo evolucionará su romance a partir de ahora?

Por otro lado, las últimas revelaciones de Roberto y la ayuda de Cata, le han servido a la policía para dar con el camello que trabaja para Vega y Lorenzo, como vimos ayer en el capítulo de Servir y proteger. Esta detención será clave para hacer caer, de una vez por todas, a la red de tráfico de drogas que opera dentro de varias cáceles de la ciudad y que están poniendo en peligro la salud de muchas presas.

Noemí acepta que Boi regrese a la tienda

Con la caída del camello, varios agentes trasladan a Vega al que fuera su antiguo lugar de trabajo: la comisaría de Distrito Sur. Deben interrogarla y obtener de ella toda la información posible para dar con el cabecilla de esta banda de narcotraficantes. No obstante, la inspectora no parece estar muy por la labor de colaborar si no obtiene ningún beneficio.

Cerca de allí, Noemí acepta que Boi regrese a trabajar en la tienda sin sospechar lo que, realmente, ha ocurrido entre su marido y el muchacho. Este último no duda en usar su cercanía con Isidro para chantajearle. Es capaz de contar que le besó si no accede a sus peticiones.