Gente guapa, elegante, arreglada y un tanto estirada está cenando en un salón, formal. La tensión se palpa en el ambiente. Son dos matrimonios y la hija mayor de una de las parejas, una rubia veinteañera atractiva. Rompe el hielo la otra mujer. "Mi marido me engaña, con una jovencita", el cruce de miradas lo dice todo. Y la mujer sentencia: "Esa chica es su hija". Así comenzó Infiel, una de las series turcas más exitosas de los últimos años en nuestro país.

Esta gran historia centrada en el amor, la decepción, las mentiras, el empoderamiento y la venganza que mezcla géneros como el drama y thriller, cuenta con un alabado reparto encabezado por la célebre actriz Cansu Dere (Madre, Sila, Ezel) y Caner Cindoruk (Mujer), que dan vida a sus dos carismáticos protagonistas, Asya y Volkan.

Infiel. Capítulo 1

Dónde ver 'Infiel'

Infiel se puede ver cada domingo a partir de las 22.00 horas en Antena 3. Una semana antes, ese capítulo está disponible online en Atresplayer Premium. Este domingo se emitirá el capítulo 43 de Infiel. En el último capítulo de Infiel, Aras le propuso matrimonio a Asya, pero Alí llego con Volkan e interrumpió el romántico momento.

Aún es pronto para conocer cómo terminará la serie, pero sabemos que Volkan (Caner Cindoruk) vive un trágico final, y que Asya (Cansu Dere) sigue debatiéndose entre seguir junto a Aras (Berkay Ates) o permanecer sola como hasta ahora, decantándose probablemente por esta última posibilidad. En cuanto a Derin (Melis Sezen), no parece que nada bueno pueda acontecerle, después de las maldades que ha cometido contra Asya y las mentiras que han rodeado a su relación con Volkan, como sus falsos secuestro, embarazo e invalidez.

Infiel, o Sadakatsiz en su idioma original, se estrenó en Antena 3 el 5 de septiembre de 2021, cuando aún daba sus últimos coletazos otro gran éxito de la ficción turca en nuestro país, Mi hija, y con buenísimas críticas a su alrededor. Para el público español suponía el regreso de dos rostros turcos ya conocidos: Cansu Dere, por sus papeles protagonistas en Madre, Ezel y Sila, y Caner Cindoruk, por su trabajo como galán en Mujer.

