Recién cumplidos sus 51 años el pasado 1 de junio, el actor cubano Mario Cimarro, a quien vemos en Divinity convertido en el apuesto Juan Reyes de Pasión de gavilanes 2, ha sido padre por primera vez. El intérprete ha vivido dos matrimonios fracasados, y desde 2018 mantiene una relación sentimental con la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, con quien ha elegido convertirse en padre. La pareja vio nacer a su primera hija, a quien han llamado Briana, el pasado 31 de agosto.

El popular intérprete anunció a través de sus redes sociales la buena nueva y documentó el momento con distintas instantáneas de las horas previas al alumbramiento: con la canastilla donde iban a llevar a Briana después de nacer, la habitación del hospital e incluso varias imágenes mostrando la abultada barriga de Bronislava. “Briana, tú también harás los días brillar… y el corazón del tiempo sin medida, medirse a sí mismo en tu luz. 31 agosto 2022”, escribió Cimarro.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aprovechó para agradecer al personal médico su atención y también las múltiples muestras de cariño que no han dejado de recibir desde hace unos días.

El anuncio de la paternidad de Mario Cimarro y Broni

Fueron ellos mismos quienes comunicaron la noticia de que serían padres, a través de sus redes sociales. Cimarro dedicó un tierno comentario a la que sería su primogénita junto a unas fotografías de la pareja entre las que intercaló el vídeo de la ecografía de su bebé. "El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana, que brille tu día y tu nombre... que brille entre las estrellas!".



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Así es como el actor adelantó los dos posibles nombres que barajaba la pareja para su bebé. También la modelo compartió algunas frases en su Instagram: "Brando o Briana, ya te queremos con todo nuestro corazón, cuerpo y alma. Te cuidaremos como el milagro que eres".



Tras confirmar el embarazo, en cuanto supo el sexo de su bebé, el actor aprovechó de nuevo las redes sociales para anunciarlo de una manera original y divertida. A través de un vídeo de Instagram Mario fue mostrando las diferentes prendas que había comprado para su futuro hijo, todas ellas de color rosa. Además, confirmó el nombre del bebé: Briana. De esta forma, compartió con su seguidores que el bebé que esperaban era una niña.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mario Cimarro vive uno de sus mejores momentos personales y profesionales

Cuando ya parecía que Mario Cimarro había vivido sus mejores años, la vida lo ha sorprendido no solo con su regreso a la primera línea a nivel profesional al haberse embarcado en la secuela de Pasión de gavilanes , que triunfa en varios países y ya está en Netflix junto a la primera parte. También le llega esta gran aventura a nivel personal, después de dos matrimonios fallidos, uno con Natalia Streignard -con quien estuvo casado desde 1999 hasta 2006- y otro con Deimantė Andriuškaitė -con la que estuvo únicamente dos meses unido durante el año 2016.

A su actual pareja, 20 años menor que él, la conoció en 2018 y, desde poco después, mantienen una relación sentimental que dura hasta hoy y que se asienta como la mujer definitiva en su vida, con quien ha elegido tener un bebé. A ella precisamente le dedicó unas bonitas palabras coincidiendo con el Día de San Valentín:

"Llega un momento, después de buscar concienzudamente en el alma, mirar, viajar, hablar mirarse a los ojos, detenerse, meditar , comprometerse y celebrar ¡sobre todo si ella dice que sí y te promete un hogar lleno de paz y mucho amor ! Y te lo cumple ! Feliz día del amor a todos y todas los que regresan a casa y encuentran un paraíso".



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.