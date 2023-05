El pasado mes de enero arrancó la reemisión de la telenovela La tempestad en Divinity. En los capítulos de la semana pasada vimos cómo Úrsula le demostró su lealtad a Hernán cometiendo una locura que podía ponerla en peligro, mientras que Marina conoció la verdad sobre su origen y a su hermana Magdalena. En los capítulos 106 y 107 de hoy martes en La tempestad, Ernesto tiene preparada una prueba para que Hernán le demuestre que aún le es fiel. Deberá quitarle su hijo a Esthercita y devolvérselo para que esté con su verdadero padre. Mientras tanto, a Mercedes no le queda más remedio que entregarle las escrituras de la empacadora a Hernán, que no se conmueve ni un ápice y usa todo su poder para destruir a la mujer.

Por otro lado, Oso y Lagarto inauguran su pescadería, para alegría suya y e Damián, que está muy feliz de ver triunfar a sus amigos. Cuando Fabré se entera de la desaparición de su hijo, pone patas arriba el pueblo en busca del pequeño Michelle, solicitando, incluso la ayuda de Fulgencio y del comandante Robles. Ambos tienen un nombre en su cabeza como posible culpable: Hernán.

Fulgencio pierde las elecciones a la Alcaldía

No contento con su primera victoria, Ernesto le encomienda otro cometido a Hernán, esta vez relacionado con Marina y Magdalena. Posteriormente, Hernán pone en conocimiento de Marina su condición de testigo protegido, apuntándose así un nuevo tanto y con la información que el empresario facilitó a los federales, estos consiguen ponerle cerco a Ernesto.

El nuevo propietario de la empacadora Neptuno necesita dejar pasar el tiempo sin llamar demasiado la atención, para rearmarse y volver al ataque. Mientras tanto, se celebran las elecciones a la Alcaldía en el pueblo y para desgracia de Fulgencio, este no sale vencedor. El hombre culpa a su esposa de no haberle apoyado lo suficiente durante la campaña. Por su parte, Delfina se alegra de que su esposo no haya cumplido su objetivo.