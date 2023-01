Hace ya un año que el popular actor cubano William Levy y su ex esposa Elizabeth Gutiérrez anunciaron su separación tras 19 años casados y dos hijos en común. Sin embargo, a lo largo de estos 12 meses la pareja se ha dejado ver unida en varias ocasiones, la mayoría de ellas relaciondas con sus vástagos, Christopher, de 16 años, y Kailey, de 12, pero también ha habido alguna otra en que no tenía nada que ver con la familia, como la visita a unas bodegas españolas que hicieron hace unos meses.

Y ahora, para finalizar el año, han vuelto a juntarse. Fue el pasado 29 de diciembre cuando William y Elizabeth pasaban juntos una gran jornada de alegría, viendo a su hijo mayor, a quien llaman cariñosamente Tophy, logrando un nuevo triunfo en el béisbol. Se celebraba un encuentro denominado Perfect Game (PG) Main Event, en el Boombah Sports Complex (Sandford, Florida). Tanto su padre como su madre se mostraron enormemente orgullosos de su actuación, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales.

William publicó un vídeo de la magistral actuación de Christopher, con el comentario "Orgulloso de ti, campeón", mientras que Elizabeth compartió una foto en sus stories, donde escribía "¡Este es mi hijo!".

Christopher sigue los pasos que inició su padre, William Levy, en el béisbol

El hijo mayor de Levy y Gutiérrez ha seguido los pasos de su padre en el béisbol. El actor también fue un gran aficionado, aunque más tarde lo abandonó para dedicarse a la actuación y el modelaje. Christopher ha conseguido ir haciéndose un nombre en este deporte, lo que llena de orgullo a su padre. Pero no solo son estas victorias deportivas lo que une a la ex pareja. William y Elizabeth han estado siempre muy cerca de sus hijos, y todo lo que tiene que ver con ellos les llena de felicidad y alegría. William no deja de publicar fotografías y vídeos de sus retoños, y Elizabeth también lo hace con frecuencia.

Ellos son los que mantienen unidos a sus padres, aunque a ojos de muchos esta buena relación podría acabar convirtiéndose en una reconciliación, si no lo es ya, pese a los muchos rumores que han relacionado en estos meses a William con otras mujeres.

Mientras tanto, William está inmerso en su trabajo, y ha estado en nuestro en nuestro país grabando la serie 'Montecristo', cuyo rodaje transcurre entre Miami, La Habana y Madrid.