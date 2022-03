Mario Cimarro ha regresado a la televisión de nuestro país con Pasión de Gavilanes 2, que se emite todos los miércoles en Telecinco .

. El actor cubano estuvo casado con Natalia Streignard desde 1999 hasta 2006.

A punto de cumplir 51 años el próximo mes de junio, el actor cubano Mario Cimarro, a quien vemos todas las semanas en Telecinco convertido en el apuesto Juan Reyes de Pasión de gavilanes 2, anuncia su próxima paternidad, una experiencia en la que se estrena por primera vez. El intérprete ha vivido dos matrimonios fracasados, y desde 2018 mantiene una relación sentimental con la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, con quien ha elegido convertirse en padre.

Han sido ellos mismos quienes han comunicado la noticia a través de sus redes sociales. Cimarro dedicó un tierno comentario al que será su primogénito o primogénita junto a unas fotografías de la pareja entre las que intercaló el vídeo de la ecografía de su bebé. "El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana, que brille tu día y tu nombre... que brille entre las estrellas!".

Así es como el actor ha adelantado los dos posibles nombres que baraja la pareja para su bebé, que probablemente nacerá en octubre, Brando o Briana, según sea niño o niña. También la modelo compartió algunas frases en su Instagram: "Brando o Briana, ya te queremos con todo nuestro corazón, cuerpo y alma. Te cuidaremos como el milagro que eres".

Mario Cimarro vive uno de sus mejores momentos personales y profesionales

Cuando ya parecía que Mario Cimarro había vivido sus mejores años, la vida lo sorprende no solo con su regreso a la primera línea a nivel profesional, al haberse embarcado en la secuela de Pasión de gavilanes, que triunfa en varios países mientras la primera parte de la serie ocupa los primeros puestos en Netflix. También le llega esta buenísima noticia a nivel personal, después de dos matrimonios fallidos, uno con Natalia Streignard -con quien estuvo casado desde 1999 hasta 2006- y otro con Deimantė Andriuškaitė -con la que estuvo únicamente dos meses unido durante el año 2016.

A su actual pareja, 20 años menor que él, la conoció en 2018 y, desde poco después, mantienen una relación sentimental que dura hasta hoy y que se asienta como la mujer definitiva en su vida, con quien ha elegido tener un bebé. A ella precisamente le dedicó unas bonitas palabras coincidiendo con el Día de San Valentín:

"Llega un momento, después de buscar concienzudamente en el alma, mirar, viajar, hablar mirarse a los ojos, detenerse, meditar , comprometerse y celebrar ¡sobre todo si ella dice que sí y te promete un hogar lleno de paz y mucho amor ! Y te lo cumple ! Feliz día del amor a todos y todas los que regresan a casa y encuentran un paraíso".



