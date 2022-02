El avance de esta semana en los capítulos de Servir y proteger: Mal recibimiento.



Qué pasó en el último capítulo de Servir y proteger: ¿Ruptura a la vista?

La aparición del cadáver de Hugo ha supuesto un antes y un después en Distrito Sur. La policía del barrio está segura de que su muerte está conectada de alguna manera con Quintero, quien ha recuperado todo el dinero y los negocios que había perdido desde la aparición de Villalobos.



Los agentes no piensan dejar pasar la oportunidad de atrapar a Fernando, por lo que se ponen manos a la obra con las pesquisas sobre la muerte de Hugo. La investigación da sus frutos más pronto que tarde y hallan un disco duro que pertenecía al occiso, bastante revelador… ¿Qué encontrará el equipo informático de la comisaría entre los archivos?

La noticia del hallazgo llega hasta oídos de Vega, que usa la información para hacerse valer ante Quintero. Si logra eliminar todas las pruebas contra el traficante que, seguramente, se escondan en el disco, quizá logre que Fernando le perdone la vida. ¿O se equivoca?

Sole se enfrenta a Espe por Sheila

Por otro lado, Alejo vuelve a visitar a Luna en el Moonlight y le deja claro que sus intenciones son buenas. El chico le ofrece a su ex novia parte del dinero que perdió por su culpa: “Lamento haberte hecho caer en una situación tan complicada”. Luna no se cree ni una palabra y, de primeras, decide cortar el contacto con el que hasta hace poco era su “chico”.

Mientras tanto, Sole reprocha a Espe que la esté alejando de Sheila: “Le estás metiendo cosas en la cabeza en mi contra. Estoy segura. Por eso no quiere verme”. Además, Lidia teme acudir al desahucio donde coincidirá con Hanna, y Carol confiesa a Durán que no desea ser madre.

